Сегодня из Израиля рейсом AirBaltic прилетят граждане Латвии, Литвы и Эстонии

 
Кристина Худенко
DELFI.lv
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

Сегодня в 7.55 из Риги в Тель-Авив вылетел специальный рейс для эвакуации граждан Латвии из воюющей страны. Этот полет airBaltic выполняет по просьбе Министерства иностранных дел Латвии (МИД), сообщил Delfi представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс. Все 148 мест в самолете из Израиля будут заполнены. Пока желающих больше нет.

Самолет вылетел из Риги в Тель-Авив сегодня утром в 7.55 по местному времени, а время отправления из Тель-Авива в Ригу установлено в 13.20 по тель-авивскому времени (часовые пояса совпадают). Самолет должен вернуться в Ригу в 17.55.

Из Риги в Тель-Авив самолет тоже не летит пустым — туда отправились 86 пассажиров, в том числе — граждане Израиля. С какими целями, авиакомпания не уточняет.

Рейсом из Тель-Авива в основном воспользовались граждане Латвии, но среди пассажиров будут также десять граждан Эстонии и трое граждан Литвы.

"Те граждане Латвии, которые проявили интерес к отъезду — либо уже покинули Израиль, либо прилетят на этом рейсе. Не исключено, что граждан Латвии, желающих вернуться домой, станет больше. Ситуация будет решаться по мере развития событий", — уточнила представитель МИД Латвии Диана Эглите.

До этого МИД Латвии в сотрудничестве с airBaltic и другими странами искал возможные решения для выезда из Израиля индивидуально, предлагая альтернативные полеты — в другие даты или другими авиакомпаниями. В частности, некоторые вернулись домой в начале прошлой недели через Литву, на рейсе, организованном властями соседнего государства. Многие авиакомпании сегодня отменяют запланированные рейсы из Израиля, тем самым уменьшая возможности выезда из страны.

Про договоренность о спецрейсе стало известно в прошлый четверг, а в пятницу появилась новость, что изначальная цена 290 евро выросла до 340 евро.

Сумма согласована с МИД Латвии, пояснили в авиакомпании. Нужно учитывать, что страховщики воздушных судов применяют дополнительную страховую премию, и в конкретной ситуации такая стоимость билета объясняется повышенной ставкой страхования рисков. Этот перелет — специальный, а не ординарный рейс. С учетом того, что обстановка в Израиле непредсказуемая, связанные с организацией полета обстоятельства могут в короткое время резко измениться, и организаторам эвакуации нужно подстраиваться под ситуацию, отметили в airBaltic.

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