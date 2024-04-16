Съедобны ли растущие весной в лесах строчки?

Строчки можно употреблять в пищу, но важно правильно их приготовить. В первый раз рекомендуется съесть очень небольшое количество, например половину шляпки. Так вы узнаете, как ваш организм реагирует на этот гриб. Несмотря на то, что небольшое число людей чувствительны к токсинам строчков, в случае, если организм чувствительный, последствия бывают очень тяжелыми. Чаще всего таким людям требуется помощь врачей.