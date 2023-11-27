Сделан первый шаг: парковки для курьеров в Вильнюсе

Особенно остро эта проблема стоит в Старом городе, где если вы не заметите знак, обозначающий, что место для парковки зарезервировано, то вас могут оштрафовать. Это уже происходит, а в дальнейшем проблема только обострится.



Вильнюс должен развиваться и приспосабливаться к меняющимся привычкам горожан. Одним из наиболее ярких примеров является неуклонно растущее число пользователей курьерских услуг. Однако как же много ненужного раздражения со стороны водителей и пешеходов получают курьеры только потому, что город не может найти решение. Не говоря уже об аварийных ситуациях, вызванных попытками остановиться и разгрузиться "где-нибудь", — говорит инициатор этого решения Артурас Зуокас



Артурас Зуокас утверждает, что в результате реализации проекта на улицах города станет меньше недовольства, меньше недоразумений и гораздо больше ясности и удобства.