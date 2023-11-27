Сделан первый шаг: парковки для курьеров в Вильнюсе

 
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Popietė Vilniuje
Popietė Vilniuje
ФОТО: ELTA / Patricija Adamovič
На заседании Вильнюсского городского совета был принят представленный группой "Свобода и справедливость" проект "О подготовке схемы размещения в Вильнюсском городском самоуправлении краткосрочных парковочных мест для остановки курьеров и доставки грузов", об этом пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

Особенно остро эта проблема стоит в Старом городе, где если вы не заметите знак, обозначающий, что место для парковки зарезервировано, то вас могут оштрафовать. Это уже происходит, а в дальнейшем проблема только обострится.

"Вильнюс должен развиваться и приспосабливаться к меняющимся привычкам горожан. Одним из наиболее ярких примеров является неуклонно растущее число пользователей курьерских услуг. Однако как же много ненужного раздражения со стороны водителей и пешеходов получают курьеры только потому, что город не может найти решение. Не говоря уже об аварийных ситуациях, вызванных попытками остановиться и разгрузиться "где-нибудь", — говорит инициатор этого решения Артурас Зуокас.
Artūras Zuokas

Артурас Зуокас утверждает, что в результате реализации проекта на улицах города станет меньше недовольства, меньше недоразумений и гораздо больше ясности и удобства.

"Статистика Всемирного экономического форума показывает, что к 2030 году спрос на доставку посылок в городах вырастет на 78%, что приведет к увеличению количества автомобилей доставки на центральных улицах городов на 36% и увеличению загруженности дорог более чем на 21%. Города по всему миру уже сейчас управляют своей инфраструктурой с точки зрения доступности курьерских служб. К сожалению, Вильнюс отстает", — говорит лидер оппозиции в Вильнюсском городском совете.

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