2024.12.14 07:09

"Сделаем Россию снова маленькой": литовку сняли с участия в чемпионате, за ней ушла и вся сборная

 
ru.DELFI.lt
Kornelija Dūdaitė, Lietuvos funkcinio sporto rinktinė
Kornelija Dūdaitė, Lietuvos funkcinio sporto rinktinė
ФОТО: Instagram | Asmeninis archyvas

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по функциональному спорту, в котором принимала участие и сборная Литвы. В чемпионате участвовали также спортсмены из России и Беларуси.

Такая позиция организаторов чемпионата вызвала возмущение у литовской сборной, одна из литовских спортсменок послала организаторам ясную весть.

Представитель литовской сборной Корнелия Дудайте надела майку с надписью „Сделаем Россию снова маленькой“. Майка привлекла внимание организаторов, Дудайте сняли с участия в состязаниях.

„Это моя позиция, а не сборной. Позже я получила официальное письмо, в котором сказано, что если я сниму майку и сотру все фото в этой майке, то мне разрешат участвовать в чемпионате. Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились. Насколько мне известно, остальные члены сборной решают, будут ли участвовать в состязаниях. Большая часть взрослых спортсменов решила не участвовать в чемпионате. Пока ситуация такая“, – сказала LRT Дудайте.

Kornelija Dūdaitė

„Литовская федерация функционального спорта решила не участвовать в состязаниях в Будапеште (Венгрия) из-за халатного отношения организаторов в отношении политики „нейтрального флага“.

На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора – она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны.

Халатность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть состязания“, – сказано в пресс-релизе.

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