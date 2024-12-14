"Сделаем Россию снова маленькой": литовку сняли с участия в чемпионате, за ней ушла и вся сборная

Такая позиция организаторов чемпионата вызвала возмущение у литовской сборной, одна из литовских спортсменок послала организаторам ясную весть.
Представитель литовской сборной Корнелия Дудайте надела майку с надписью „Сделаем Россию снова маленькой“. Майка привлекла внимание организаторов, Дудайте сняли с участия в состязаниях.
„Это моя позиция, а не сборной. Позже я получила официальное письмо, в котором сказано, что если я сниму майку и сотру все фото в этой майке, то мне разрешат участвовать в чемпионате. Я отказалась, после чего охрана вывела меня с арены. Состязания для меня закончились. Насколько мне известно, остальные члены сборной решают, будут ли участвовать в состязаниях. Большая часть взрослых спортсменов решила не участвовать в чемпионате. Пока ситуация такая“, – сказала LRT Дудайте.
„Литовская федерация функционального спорта решила не участвовать в состязаниях в Будапеште (Венгрия) из-за халатного отношения организаторов в отношении политики „нейтрального флага“.
На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора – она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны.
Халатность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть состязания“, – сказано в пресс-релизе.