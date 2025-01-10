2025.01.10 16:27

Счета за отопление за декабрь в Вильнюсе будут выше: вернулся НДС

 
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Самый большой поставщик услуги центрального отопления в Литве АО „Вильнюсские теплосети“ (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) выслал своим клиентам счета за декабрь. Отопление за квартиру в реновированном доме площадью 50 кв. м в среднем стоило 60 евро с НДС, в старом энергетически неэффективном – 102 евро с НДС, пишет портал madeinvilnius.lt.

Этот отопительный сезон отличается тем, что не осталось льготного НДС. По этой причине счета за декабрь, по сравнению с декабрем прошлого года, в среднем выросли на 8% – немного меньше, чем НДС (он составляет 9%). В декабре в столице 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 7,98 евроцентов без НДС, в декабре 2023 г. цена составляла 7,68 евроцентов/кВт/ч без НДС.

На расход теплоэнергии влияет и температура воздуха. По данным Литовской гидрометеорологической службы, декабрь этого года был почти на 1 градус теплее, чем декабрь 2023 г.

„Мы видим, что цена осталась похожей на цену в декабре 2023 года, а температура была выше почти на 1 градус, но прибавился НДС в размере 9%“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене, заметив, что больше платят жители энергетически неэффективных домов.

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