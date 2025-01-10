Счета за отопление за декабрь в Вильнюсе будут выше: вернулся НДС

Этот отопительный сезон отличается тем, что не осталось льготного НДС. По этой причине счета за декабрь, по сравнению с декабрем прошлого года, в среднем выросли на 8% – немного меньше, чем НДС (он составляет 9%). В декабре в столице 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 7,98 евроцентов без НДС, в декабре 2023 г. цена составляла 7,68 евроцентов/кВт/ч без НДС.

На расход теплоэнергии влияет и температура воздуха. По данным Литовской гидрометеорологической службы, декабрь этого года был почти на 1 градус теплее, чем декабрь 2023 г.