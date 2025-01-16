2025.01.16 11:33

Счета за отопление в Клайпеде снизились на 15% по сравнению с прошлым годом

 
ru.DELFI.lt
ELTA
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Šildymo sezonas
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Часть жителей Клайпеды и Гаргждая уже получили счета за отопление за декабрь. По сравнению с декабрем 2023 года счета за последний месяц прошлого года примерно на 15 проц. ниже, сообщила в четверг компания Klaipėdos energija.

По данным компании, стоимость тепла в этом отопительном сезоне остается одной из самых низких среди крупных городов страны. В декабре она достигла 6,68 цента за киловатт-час (без НДС) или 7,28 цента/кВт-ч (с 9-проц. НДС 9). Это на 4 проц. меньше, чем в декабре 2023 года.

Отмечается, что снижение счетов за отопление помещений также обусловлено снижением потребления тепла. В декабре средняя температура воздуха в Литве была на 2,3 градуса выше, чем в декабре 2023 года.

Подсчитано, что владельцы стандартной двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв. м на отопление должны потратить в среднем 29 евро без НДС.

Средний счет за отопление для жильцов квартир в не обновленных домах старой постройки составит в среднем 60 евро без НДС.Однако компания отмечает, что счета за отопление в разных зданиях могут различаться. Их размер определяется привычками, поведением жильцов и герметичностью здания.

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