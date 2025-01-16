Счета за отопление в Клайпеде снизились на 15% по сравнению с прошлым годом

По данным компании, стоимость тепла в этом отопительном сезоне остается одной из самых низких среди крупных городов страны. В декабре она достигла 6,68 цента за киловатт-час (без НДС) или 7,28 цента/кВт-ч (с 9-проц. НДС 9). Это на 4 проц. меньше, чем в декабре 2023 года.

Отмечается, что снижение счетов за отопление помещений также обусловлено снижением потребления тепла. В декабре средняя температура воздуха в Литве была на 2,3 градуса выше, чем в декабре 2023 года.

Подсчитано, что владельцы стандартной двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв. м на отопление должны потратить в среднем 29 евро без НДС.