Счета за отопление удивили жителей, эксперты пояснили причину

Эдита живет в Вильнюсе в старом доме, у нее квартира площадью 63 кв. м.

„В этом году счет – 125,37 евро, за январь 2024 года – 129,36 евро. В СМИ пишут, что минувший январь был одним из самых теплых в истории, а счет меньше всего на 4 евро? А где еще включенная когенерационная электростанция, которая должна была способствовать снижению цен?“ – интересовалась она.

Каунасец Андрюс рассказал Delfi другую историю. Его счет в этом году больше, чем в прошлом. „Январь был рекордно теплым, а заплатили мы больше, а не меньше. Почему?“ – вопрошал он.

За квартиру площадью 50 кв. м в этом году он заплатил 90,24 евро, а в январе 2024 года – 80,91 евро.