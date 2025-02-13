Счета за отопление удивили жителей, эксперты пояснили причину

Эдита живет в Вильнюсе в старом доме, у нее квартира площадью 63 кв. м.
„В этом году счет – 125,37 евро, за январь 2024 года – 129,36 евро. В СМИ пишут, что минувший январь был одним из самых теплых в истории, а счет меньше всего на 4 евро? А где еще включенная когенерационная электростанция, которая должна была способствовать снижению цен?“ – интересовалась она.
Каунасец Андрюс рассказал Delfi другую историю. Его счет в этом году больше, чем в прошлом. „Январь был рекордно теплым, а заплатили мы больше, а не меньше. Почему?“ – вопрошал он.
За квартиру площадью 50 кв. м в этом году он заплатил 90,24 евро, а в январе 2024 года – 80,91 евро.
По данным Kauno energijа, отопление в январе этого года стоило 8,94 цт/кВт, а в прошлом – 7,52 цт/кВт/ч с НДС. В прошлом году месячная температура в январе была 3,8 градуса мороза, а в январе 2025 г. – 2 градуса тепла.
Однако у экспертов и поставщиков услуги есть объяснение.
„Вильнюсские теплосети“ (VŠT) подсчитали, что счета клиентов за январь в среднем на 7% меньше, чем в прошлом году. За квартиру 50 кв. м в реновированном доме счет составляет 61 евро с НДС, в старом – 104 евро с НДС.
В этом году 1 кВт/ч в Вильнюсе стоил 8,98 цт/кВт/ч с 9% НДС, в 2024 г. 7,61 цт/кВт без НДС, поскольку действовала льгота.
О том, что январь в этом году был теплым, сообщала Литовская гидрометеорологическая служба. В Вильнюсе произвели на 23% теплоэнергии меньше, чем в январе прошлого года.
Напоминают, что в этом году вернули 9% НДС.
„Итак в этом году отопление квартиры площадью 50 кв. м в реновированном доме стоило 61 евро с НДС, а в прошлом 66 евро без НДС. Средний счет в такой же квартире нереновированного дома был 104 евро с НДС, а в 2024 г. – 112 без НДС“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.
Доцент VILNIUS TECH Кястутис Валанчюс сказал Delfi, что расходы здания на отопление зависят от потребления тепла и цены на теплоэнергию.
„Потребление тепла зависит от разницы температуры внутри здания и снаружи, во время отопительного сезона это бывает 20 градусов. Поэтому изменение внешней температуры на 2 градуса приводит к потреблению на 10% больше или меньше тепла“, – пояснил Валанчюс.
По данным метеорологов, в январе 2024 г. средняя температура в январе в Литве была 4,1 градуса мороза, а в 2025 г. - 2 градуса тепла.
При разнице в 6 градусов, потребление теплоэнергии снизилось на 30%, сказал ученый.
Он напомнил о том, что за год подорожало и отопление, а также вернули 9% НДС (в Вильнюсе это привело к подорожанию услуги на 10%).
„С учетом обоих факторов – расходы на отопление в Вильнюсе могли снизится на/до 20%,“ – сказал Валанчюс.
Однако надо иметь в виду, что каждое здание уникально, а потребление тепла зависит от множества факторов: от Солнца, людей, электроприборов, системы отопления.
Кроме того, доцент VILNIUS TECH напомнил, что цены на услуги теплосетей в разных городах отличаются.
Литовская ассоциация поставщиков тепла обратила внимание на то, что основной фактор размера счета – потребление тепла в конкретном здании и квартире. Плюс фактор климата.
Ассоциация указала и второй компонент цены – стоимость отопления, которую каждый месяц объявляет Государственный совет по регулированию энергетики. Однако и тут цены зависят от конкретного муниципалитета.
„Самая низкая цена в Утене (6,15 цт/кВт/ч), а самая высокая – 14,63 цт/кВт/ч в Вильнюсском районе (компания Nemenčinės komunalininkas)“, – сказано в сообщении.