Счастливая развязка: хозяин нашел пропавшую служебную собаку

 
Аквиле Бружинскайте
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Dingo Panevėžio apskrities policijos šuo Reksis
Dingo Panevėžio apskrities policijos šuo Reksis
ФОТО: Panevėžio apskr. policijos nuotr.
В среду, 17 апреля, сообщалось, что в Паневежском районе пропала участвовавшая в поисках пропавшего на болоте человека служебная собака Роксис.

Полиция информировала, что 16 апреля Роксис пустился на поиски пропавшего на болоте человека. Полиция нашла пропавшего, заметив его с вертолета, но исчезла служебная собака.

"Наш красавец Роксис вчера с таким энтузиазмом принял участие в поисках пропавшего человека. [...] На Роксисе - черный полицейский жилет и оранжевый ошейник", – сообщает на Facebook Паневежская полиция.

Роксис потерялся в Паневежском районе, около деревни Данюнай.

В среду вечером сообщили, что Роксиса нашел его хозяин. Он ездил по окрестностям, когда спросил у случайного прохожего не видел ли он собаку. Прохожий показал ему, что надо ехать в направлении находящейся неподалеку фермы.

Хозяин собаки поехал к ферме, стал звать Роксиса, и собака прибежала к нему. Роксис был цел и невредим, только сильно перепачкался.

Dingo Panevėžio apskrities policijos šuo Reksis
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