Сбитая на переходе полицейским пешеход стала подозреваемой: чувствую себя ужасной преступницей

„Я уже не говорю о психологической травме, каждый раз, когда я перехожу дорогу, слезы накатываются на глаза“, – сказала пострадавшая.

По словам Аквиле, которая связалась с Delfi, она только спустя месяц физически восстановилась после ДТП.

„Я не могу поверить, что такое случилось“, – сказала пострадавшая.

Пострадавшая была госпитализирована. В отношении полицейского составлен протокол об административном правонарушении за нарушение ПДД (ему грозил штраф 150-300 евро).

После ДТП сообщалось, что в 13.36 ч. в Утене, на ул. Й.Басанавичюса, автомобиль Citroen C4, которым управлял трезвый сотрудник(1992 г.р.) комиссариата полиции Утенского округа сбил переходившую через дорогу на зеленый свет молодую женщину (2005 г.р.).

„Сейчас я - преступница, – удивляется Аквиле. – Ко мне приезжает полиция, говорит - надо поговорить о ДТП. Меня уводят в микроавтобус и говорят, на тебя написано заявление. Ты подозреваемая. Я спрашиваю, в чем меня обвиняют. Говорят, в психологическом насилии и самоуправстве"“.

Молодая женщина обратилась к самому полицейскому, чтобы мирно договориться о возмещении ущерба. Однако он отказался выплачивать какую-либо компенсацию. Более того, он написал заявление в полицию, указав, что на него оказывают психологическое давления, требуя возместить ущерб.

Полицейский Мантас Н. управлял не застрахованным Citroen, у которого не было и техосмотра, поэтому страховку молодая женщина не получит.

Молодую женщину отвезли в комиссариат, у нее забрали телефон, как важную улику и вручили повестку на допрос.

После этого эпизода Аквиле решила обратиться в СМИ. Она рассказала и о ДТП.

„Каждый день мне снится, как меня сбила машина. Я была в шоке, тело онемело. Я испугалась, думала, только не паралич. Потом я видела видео, все выглядело ужасно.

А он вышел из машины, был спокоен, сказал, что его ослепило солнце. Осмотрел меня, сказал, хорошо, что нет переломов. Пока мы ждали скорую, сказал: знаешь, если бы я ехал быстрее, ты оказалась бы на лобовом стекле, тебе повезло, что удар был несильным“, – вспоминала молодая женщина.