Сбитая на переходе полицейским пешеход стала подозреваемой: чувствую себя ужасной преступницей

После ДТП сообщалось, что в 13.36 ч. в Утене, на ул. Й.Басанавичюса, автомобиль Citroen C4, которым управлял трезвый сотрудник(1992 г.р.) комиссариата полиции Утенского округа сбил переходившую через дорогу на зеленый свет молодую женщину (2005 г.р.).
Пострадавшая была госпитализирована. В отношении полицейского составлен протокол об административном правонарушении за нарушение ПДД (ему грозил штраф 150-300 евро).
„Я не могу поверить, что такое случилось“, – сказала пострадавшая.
По словам Аквиле, которая связалась с Delfi, она только спустя месяц физически восстановилась после ДТП.
„Я уже не говорю о психологической травме, каждый раз, когда я перехожу дорогу, слезы накатываются на глаза“, – сказала пострадавшая.
Однако история приняла неожиданный оборот.
Полицейский Мантас Н. управлял не застрахованным Citroen, у которого не было и техосмотра, поэтому страховку молодая женщина не получит.
Молодая женщина обратилась к самому полицейскому, чтобы мирно договориться о возмещении ущерба. Однако он отказался выплачивать какую-либо компенсацию. Более того, он написал заявление в полицию, указав, что на него оказывают психологическое давления, требуя возместить ущерб.
„Сейчас я - преступница, – удивляется Аквиле. – Ко мне приезжает полиция, говорит - надо поговорить о ДТП. Меня уводят в микроавтобус и говорят, на тебя написано заявление. Ты подозреваемая. Я спрашиваю, в чем меня обвиняют. Говорят, в психологическом насилии и самоуправстве"“.
Молодую женщину отвезли в комиссариат, у нее забрали телефон, как важную улику и вручили повестку на допрос.
После этого эпизода Аквиле решила обратиться в СМИ. Она рассказала и о ДТП.
„Каждый день мне снится, как меня сбила машина. Я была в шоке, тело онемело. Я испугалась, думала, только не паралич. Потом я видела видео, все выглядело ужасно.
А он вышел из машины, был спокоен, сказал, что его ослепило солнце. Осмотрел меня, сказал, хорошо, что нет переломов. Пока мы ждали скорую, сказал: знаешь, если бы я ехал быстрее, ты оказалась бы на лобовом стекле, тебе повезло, что удар был несильным“, – вспоминала молодая женщина.
По словам Аквиле, травмы были сильными, врачи диагностировали сотрясение мозга. „Половина тела - синяк. Сейчас уже лучше, я нормально хожу, голова работает“, - рассказала она.
Больше всего она запомнила сказанную полицейским фразу, которую слышали и свидетели.
„В какой-то момент подошла проходившая мимо женщина, он сказал, все в порядке, она так красиво на попу приземлилась. Я думаю, что за абсурд, он меня сбил, а сейчас комментирует формы моего тела“, – вспоминала женщина.
„Он даже нормально не извинился. Стоит у мой койки, моя мама напугана, а он говорит: ну, извини, как-то нехорошо получилось, ты неожиданно вышла, солнце меня ослепило. Взрослый мужчина не смог даже нормально извиниться. Больше он не звонил, не интересовался, как я. Ничего“, – прибавила Аквиле.
По ее словам, сначала полицейский вроде бы был настроен на мирное решение проблемы, но потом передумал, предложил обратиться в страховую компанию (хотя страховки у него не было).
„Сначала он говорил, что у него есть дети, три кредита. Неужели будешь грабить человека, всякое бывает, я думала о символической сумме, например, 500 евро. Но сейчас уже все будет решать суд“, – заметила Аквиле.
На вопрос, что было в сообщении, из-за которого Мантас Н. обратился в полицию, она ответила, что вела себя тактично.
„Я написала, что ситуация очень некрасивая, что мы могли бы поговорить.И если он отказывается взять на себя ответственность, мне придется принимать другие меры. Придется идти в суд, чего он не хотел“, – сказала женщина.
Мантас Н. на вопросы Delfi отвечать не стал, сказал обращаться в полицию.
Представитель полиции Утенского округа Виолета Гинайтене информировала, что расследование в связи с самим ДТП не было начато.
„Еще не получены выводы судмедэкспертов о травмах пострадавшей“, – сказала она.
Если эксперты установят, что ,молодая женщина получила легкие травмы, вопрос будет решаться в рамках УК ЛР, если повреждения менее серьезные, водителю грозит административное взыскание.
Гинайтене подтвердила, что машина была без техосмотра и страховки.
„Сейчас техосмотр есть. Машина принадлежит женщине“, – сказала она.
Гинайтене подтвердила, что Мантас Н. написал заявление в полицию.
„Начато расследование по 2 ч. 294 ст. УК ЛР (самоуправство). Сейчас проводятся процессуальные действия“, – указала она.