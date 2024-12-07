2024.12.07 13:27

Сайт налоговой инспекции не будет доступен пользователям на выходных

 
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<em>Delfi diena.</em> VMI susikaupusias skolas galės išieškoti ir nurašyti iš gyventojų banko sąskaitų
<em>Delfi diena.</em> VMI susikaupusias skolas galės išieškoti ir nurašyti iš gyventojų banko sąskaitų

В связи с запланированным переносом серверов EDS системы Государственной налоговой инспекции (VMI) не будут доступны пользователям в субботу и воскресенье.

„Работы по переносу серверов мы планируем провести в выходные дни, когда общий трафик клиентов значительно ниже, чем в обычные будние дни. Мы можем проще назвать это обновление „готовим сани летом“, потому что с помощью изменений мы стремимся сделать период декларирования доходов населения весной как можно более удобным“, — говорит Раса Каросене, директор Департамента управления информационными ресурсами налоговой инспекции.

Подчеркивается, что не будет возможности и альтернатив подключения к подсистемам EDS, Mano VMI, i.MAS (кроме a.VAZ), а также к TIES, AIS, EPRIS и OSS.

Все запланированные работы можно выполнять с 9 декабря.

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