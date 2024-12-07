Сайт налоговой инспекции не будет доступен пользователям на выходных

„Работы по переносу серверов мы планируем провести в выходные дни, когда общий трафик клиентов значительно ниже, чем в обычные будние дни. Мы можем проще назвать это обновление „готовим сани летом“, потому что с помощью изменений мы стремимся сделать период декларирования доходов населения весной как можно более удобным“, — говорит Раса Каросене, директор Департамента управления информационными ресурсами налоговой инспекции.



Подчеркивается, что не будет возможности и альтернатив подключения к подсистемам EDS, Mano VMI, i.MAS (кроме a.VAZ), а также к TIES, AIS, EPRIS и OSS.



Все запланированные работы можно выполнять с 9 декабря.