Сантаришкская клиника ищет нового директора: зарплата больше 8000 евро

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius
Минздрав Литвы объявил конкурс на пост главы Сантаришкской клиники. Претенденты могут предоставить свои резюме до 12 марта 2024 года (включительно), пишет портал madeinvilnius.lt.

"Сантаришкская клиника - одна из самых важных больниц в стране. Поэтому ее руководитель должен обладать знаниями в сфере медицины и навыками руководства", – сказал ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас.

Претендовать на этот пост могут лица с медицинским образованием, образованием в сфере здравоохранения и социальных наук, важно иметь не менее чем 5-летний опыт руководства и 5-летний стаж преподавания в университете. Плюсы – опыт руководства.

Зарплата гендиректора – постоянная часть от 8031 евро "на бумаге". Во время приема на работу могут назначить надбавку в размере 20% зарплаты.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии