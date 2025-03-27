Самый странных радар, измеряющий среднюю скорость в столице

Водители жалуются, что из-за радара на этой улице формируются заторы. Муниципалитет отметил, что на ул. Б.Кривицкё есть знак, отмечающий жилую зону. В таких местах допустимая скорость 20 км/ч. Однако не все жители следуют правилам.

Не следуешь правилам – получай радар. Этот радар будет „мигрирующим“. Это один из тех 60 радаров, которые будут время от времени переставлять с места на место, сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.