2025.03.27 14:20

Самый странных радар, измеряющий среднюю скорость в столице

 
ru.DELFI.lt
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Висоряй в течение некоторого времени действует радар, измеряющий среднюю скорость. Максимальная скорость на этом участке – 20 км/ч. Радар здесь стоит не первый месяц, однако водителям непонятно, зачем он нужен, пишет портал madeinvilnius.lt.

Водители жалуются, что из-за радара на этой улице формируются заторы. Муниципалитет отметил, что на ул. Б.Кривицкё есть знак, отмечающий жилую зону. В таких местах допустимая скорость 20 км/ч. Однако не все жители следуют правилам.

Не следуешь правилам – получай радар. Этот радар будет „мигрирующим“. Это один из тех 60 радаров, которые будут время от времени переставлять с места на место, сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Эти радары будут ставить там, где водители не соблюдают ПДД. Ул. Б.Кривицкё – не исключение.

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