2024.09.18 07:26

Самые влиятельные представители СМИ: первое место сохранил тот же лидер

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Lietuvos įtakingiausieji 2024 / Žurnalistai
Lietuvos įtakingiausieji 2024 / Žurnalistai
ФОТО: Delfi

Портал Delfi в 10-й раз осуществляет проект „Самые влиятельные в Литве“. В сегменте самых влиятельных представителей СМИ есть перемены, однако самые популярные деятели не уступают свои позиции. И общество и элита считают самым влиятельным представителем СМИ Эдмундаса Якилайтиса.

Опрос элиты повел журнал Reitingai. Итак, по мнению элиты, на первом месте рейтинга журналист, ведущий Эдмундас Якилайтис, второе место занимает гендиректор LRT Моника Гарбачаускайте-ВъБудрене, на третьем месте – директор и главный редактор информационного агентства ELTA Витаутас Бруверис.

Далее в списке идут журналист и ведущая передач Рита Милюте, политический обозреватель Римвидас Валатка, главный редактор Verslo žiniоs Роландас Барисас, блогер Скирмантас Малинаускас, глава 15min Томас Балжекас, журналисты Немира Пумприцкайте и Индре Макарайтите.

Компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, который показал, что общество считает самым влиятельным Эдмундаса Якилайтиса, за ним следует – Римвидас Валатка, на третьем месте – Рита Милюте.

Далее идут Немира Пумприцкайте, Раса Тапинене, Скирмантас Малинаускас, Дайва Жеймите-Билене, Витаутас Бруверис, Эгле Бучелите и Рута Микялкявичюте.

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