Самые влиятельные общественные деятели Литвы: в списке перемены

Самым влиятельным общественным деятелем и элита и жители Литвы выбрали в 2024 году основателя Laisvės TV Андрюса Тапинаса. Портал Delfi проводит проект „Самые влиятельные в Литве“ уже в 10-й раз. В ходе опросов выясняют самых влиятельных людей в стране.