2024.09.13 07:36

Самые влиятельные общественные деятели Литвы: в списке перемены

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Lietuvos įtakingiausieji 2024 / Visuomenininkai
Lietuvos įtakingiausieji 2024 / Visuomenininkai
ФОТО: Delfi

Самым влиятельным общественным деятелем и элита и жители Литвы выбрали в 2024 году основателя Laisvės TV Андрюса Тапинаса. Портал Delfi проводит проект „Самые влиятельные в Литве“ уже в 10-й раз. В ходе опросов выясняют самых влиятельных людей в стране.

Выбирают самых влиятельных политиков, экономистов/предпринимателей, служащих/чиновников, общественных деятелей, представителей СМИ и поп-культуры. Журнал Reitingai выяснял мнение элиты, а компания Spinter tyrimai - общества.

Журнал Reitingai провел опрос с 20 мая по 28 июня.

Опрос элиты показал, что первое место занимает основатель Laisvės TV Тапинас. Далее идет глава организации Blue/Yellow Джон Оман, третье место – директор Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла.

На четвертом месте – историк Альфредас Бумблаускас, пятое место – настоятель вильнюсского прихода Св. Иосифа Ричардас Довейка.

С шестого места в рейтинге влиятельных деятелей, выбранных элитой, начинаются перемены.

Шестое место занял доцент Института международных отношений и политических наук ВУ, политолог Мажвидас Ястрамскис (в прошлом году – 8), на седьмом месте – лектор университета им. Миколаса Рёмериса, политолог Рима Урбонайте (в прошлом – 7).

Восьмое место досталось оперной солистке Асмик Григорян (в прошлом – 16), на девятом – архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас (в прошлом – 7).

Десятку завершает писатель Кристина Сабаляускайте.

Перемены в рейтинге общества

Мнение общества с 18 июня по 3 июля исследовала компания Spinter tyrimai.

На первом месте – Тапинас.

На втором месте – политолог Линас Кояла (в прошлом был 4). На третьем месте – настоятель Довейка (в прошлом был 2).

Четвертое место досталось историку Бумблаускасу (в прошлом был 3).

На пятом месте режиссер, глава Vilnius City Opera Даля Ибелхауптайте (в прошлом – 6).

Шестое место – глава Blue/Yellow Оман (в прошлом был 5).

Седьмое место рейтинга, как и в прошлом году, занял актер Роландас Казлас.

На восьмом месте – режиссер Оскарас Коршуновас (в прошлом был 12).

Девятое место, как и в прошлом году, досталось Асмик Григорян.

На последнем месте – режиссер, хореограф Анжелика Холина.

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