Самые влиятельные государственные служащие: перемены вызваны важнейшими событиями

Журнал Reitingai провел опрос, данные которого показали, что первая тройка осталась неизменной. На первом месте остается глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
На втором месте – генеральный прокурор Нида Грунскене, на третьем – генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.
За пределами первой тройки начинаются перемены: три места подряд занимают советники президента.
Советник Гитанаса Науседа Кястутис Будрис занимает четвертое место (в прошлом году был на седьмом), на пятом - Аста Скайсгитите.
На шестом месте - советник президента Фредерикас Янсонас (в прошлом году занимал 23 место).
На седьмом месте – глава Службы спецрасследований Линас Пярнавас (в прошлом году 19 место).
Восьмое место занимает экс-командарм Валдемарас Рупшис (в прошлом - 5 место).
На девятом месте – канцлер правительства Гедре Балчитите (в прошлом году - 8 место).
Десятку замыкает председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус (в прошлом году - 6 место).