Самые влиятельные государственные служащие: перемены вызваны важнейшими событиями

Delfi десятый год подряд осуществляет проект „Самые влиятельные в Литве“. В четвертой части цикла – рейтинги влиятельных, по мнению элиты, чиновников и государственных служащих. И хотя первая тройка фамилий не изменилась, далее наблюдается ряд перемен.