Самые красивые бесплатные места отдыха в Вильнюсском районе

На живописном лесистом полуострове озера Асвея расположено место отдыха, подходящее для отдыха как с ночевкой в ​​палатке, так и без нее. Здесь одновременно могут отдыхать возле водоема три небольшие группы посетителей по отдельности. Парковочные места для автомобилей расположены вдали от зоны отдыха (около 200 м от парковки до зоны отдыха). Озеро пригодно для купания, вход в озеро мелкий и неглубокий, поэтому отдых в нем достаточно безопасен как для взрослых, так и для детей. Во время пребывания отдыхающим придется самим позаботиться об утилизации физиологических и бытовых отходов.