Самые красивые бесплатные места отдыха в Вильнюсском районе

В статье на портале madeinvilnius рассказали о самых красивых бесплатных местах отдыха в Вильнюсском регионе, которые предлагают потрясающие виды и незабываемые впечатления для каждого любителя природы.
Более подробную информацию о бесплатных местах отдыха можно найти на сайте Государственного лесничества Литвы и на страницах региональных парков.
Место отдыха Jonėnų I
На живописном лесистом полуострове озера Асвея расположено место отдыха, подходящее для отдыха как с ночевкой в палатке, так и без нее. Здесь одновременно могут отдыхать возле водоема три небольшие группы посетителей по отдельности. Парковочные места для автомобилей расположены вдали от зоны отдыха (около 200 м от парковки до зоны отдыха). Озеро пригодно для купания, вход в озеро мелкий и неглубокий, поэтому отдых в нем достаточно безопасен как для взрослых, так и для детей. Во время пребывания отдыхающим придется самим позаботиться об утилизации физиологических и бытовых отходов.
Место отдыха Jonėnų II
Расположено на берегу озера Асвея. На другом берегу озера этноархитектурная усадьба поселка Алка, где между войнами находился пограничный пункт с Польшей. В этом месте находился мост и переправа, соединяющая берега озера. Место отдыха (площадь – 0,5 га) предназначен для отдыха с палатками. Есть стол, скамейки, место для костра. Здесь могут разместиться до 20 отдыхающих. Доступ по лесным дорогам. Парковки нет. Это место отдыха не подходит для людей с ограничениями по движению.
Место отдыха Baltelis
Оно расположен в региональном парке Асвея, на юго-восточном берегу озера Балтялис, в уединенном месте, где преобладает смешанный лес. Небольшое место отдыха (площадь – 1,0 га). Есть столы, скамейки, камины. Вмещает до 20 отдыхающих. Доступ по естественной лесной дороге. Парковки нет. Кемпинг не подходит для людей с ограниченными возможностями по движению.
Место отдыха Abejučių I
Оно расположено на холме Абеючяй, на юго-восточном берегу озера Асвея, между озерами Асвея и Ильгис (Гилаушис). Рядом находится дуб Абеючяй. Есть парковка. Если понадобиться в лесу, вы можете найти старинный деревянный домик гнома – туалет. Площадь этого места отдыха 1,3 га. Может разместить до 100 отдыхающих. Место не подходит для людей с ограниченными возможностями по движению. Доехать до места отдыха можно по грунтовой дороге.
Место отдыхаинг Abejučių II
Он расположен недалеко от кургана Абеючяй, возле дуба Абеючяй, на юго-восточном берегу озера Асвея, между озером Асвея и Ильгис (Гилаушис). Вмещает до 20 отдыхающих. Есть небольшая парковка. Место не подходит для людей с ограниченными возможностями по движению. Добраться до лагеря можно по грунтовой дороге. Есть место для костра.
Место отдыха Ilgio (Gilaušio)
Оно расположен на юго-восточном берегу озера Ильгис, в смешанном лесу, на окраине регионального парка Асвея. Место отдыха (площадь – 0,5 га) предназначено для отдыха с палатками. Есть столы, скамейки, место для костра. Вмещает до 10 отдыхающих. Подъезд по естественной лесной дороге. Непосредственного подъезда к месту отдыха нет, поэтому до него придется дойти пешком. Не подходит для людей с ограниченной подвижностью.
Место отдыха Žingių
Он расположен в центральной части Асвейского регионального парка у протоки Жингяй, соединяющей восточную и западную части озера Асвея, рядом с дорогой. Удобное место для водного туризма. Есть парковка. Подъезд с южной стороны по асфальтированной дороге. Место отдыха (площадь – 1,8 га) предназначен для отдыха с палатками. Есть столы, скамейки, место для костра, заграждения, туалеты и т. д. Частично адаптировано для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Место отдыха Bražuolės
Просторное, отремонтированное лесниками в 2021 году место отдыха у ручья Бражуоле в региональном парке Нерис. Кемпинг расположен на туристическом маршруте левого берега Нериса. До этого кемпинга удобно добираться не только на машине, но и пешком или на велосипеде, так как он находится всего в 2 км от железнодорожной станции Лазденай. Кемпинг оборудован местом для костра, качелями, уличным туалетом, контейнером для мусора и 3 беседками, в которых могут разместиться около 30 человек (около 200 на весь лагерь). Место отдыха просторное и имеет много мест для палаток.
Место отдыха на озере Эльнакампис
В этом месте отдыха, расположенном на берегу озера Эльнакампис, в региональном парке Нерис, вы найдете место для костра, контейнер для мусора, уличную мебель (столы и скамейки) и 1 беседку, в которой могут разместиться около 20 человек (около 100 на всей территории). До места отдыха легко добраться на машине, велосипеде или пешком, оно находится недалеко от пешеходной тропы Кармазинай.
Место отдыха Liudka
Оно расположено на берегу реки Мяра, недалеко от Пабраде. Подходит для пикников с ночевками в палатках. На просторной поляне сможет разместиться даже большая группа отдыхающих. Для удобства отдыхающих оборудовано место для костра, беседка, столы и скамейки. Во время пребывания здесь отдыхающим придется самим позаботиться о вывозе бытового мусора.
Место отдыха Skaisčio
Кемпинг на берегу озера Скайштис, недалеко от Тракай, в Варникай, с большим количеством оборудования для отдыха: беседки, уличная мебель, детские игровые площадки и автостоянка. Несколько десятков человек могут отдыхать здесь. Недалеко проходит познавательная тропа Варникай.