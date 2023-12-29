Самые интересные катки в Литве: некоторые места и цены удивляют

Где можно найти самые необычные катки?

Во дворе Великокняжеского дворца

Здесь работает каток площадью 700 кв. м. Ежедневно проводят 8 сеансов, первые два из них – в 10.00 и в 11.15 ч. – бесплатные (по рабочим дням для пенсионеров и детей до 14 лет, в выходные – для всех).

Максимальное число катающихся на льду одновременно - 60 человек.

Время работы с 10.00 до 22.00 ч. Сеанс длиться 45 минут. Стоимость для взрослых 7. для детей – 5 евро. Билеты можно купить по интернету или на месте. В цену входит аренда коньков, желающие могут приносить свои коньки.

Организаторы рекомендуют надевать перчатки, а детям до 8 лет - наколенники, налокотники и шлем.

Адрес: Кафедральная площадь, 4, Вильнюс

Каток Раудондварисского поместья

Каток под открытым небом находится в дворцовом парке, где стоит главная елка Каунасского района. Здесь проводят бесплатные уроки для начинающих.

Время работы:

понедельник – выходной

вторник – 18.30–20.30 ч.

среда–пятница – 14.00–21.00 ч.

суббота–воскресенье – 12.00 –21.00 ч.