2024.11.03 14:44

Самые дорогие районы и улицы в столице Литвы

 
ru.DELFI.lt
Pilies gatvė
Pilies gatvė
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Не секрет, что самые высокие цены на недвижимость в Литве - в столице. А брокеры выделяют самые дорогие районы и улицы в городе. Там за жилье придется платить миллионы, пишет портал TV3.lt.

Брокер Паулюс Банявичюс рассказал, что самое дорогое жилье в столице - в Старом городе, в районе Паупис, в Ужуписе и в Жверинасе.

„В Пауписе квартиры новой постройки стоят 5500-10 000 евро за 1 кв. м“, – заметил эксперт.

Это значит, жилье в 55 кв. м стоит 275 000–500 000 евро.

„В Старом городе цена от 4500 до 13 000 евро за кв. м“, – рассказал Банявичюс.

Это значит, что квартира площадью 50 кв. м стоит 225 000–650 000 евро.

„В Ужуписе и Жверинасе новое жилье стоит 4500–8000 евро за 1 кв. м. В старых домах цена составляет 3000–6000 евро за кв. м. Конечно, все зависит от конкретного объекта“, – сказал брокер.

Он отметил, что высокая цена на жилье в этих районах обусловлена местом.

„Это центр города, земля там очень дорогая, поэтому и жилье стоит дорого“, – заметил эксперт.

Самые дорогие улицы Вильнюса

Брокер Мантас Микочюнас назвал самые дорогие улицы города.

Он рассказал, что самые дорогие квартиры в городе находятся в треугольнике улиц Вокечу, Диджёи и Доминикону.

„Даже трудно представить, сколько там стоило бы новое жилье, если бы его там где-то удалось построить. Еще говорят, что самая дорогая улица – Пилес, самый центр. Дальше - вопрос - что считать центром города.

В большинстве городов понятно, что является центром, но с Вильнюсом дела обстоят иначе, тут нет одного такого места. Для одних это Кафедральная площадь, для других – Ратушная, для третьих – Белый мост“ – сказал Микочюнас.

Сколько стоит самое дорогое жилье на портале Aruodas.lt.

В районе Жверинас продают трехкомнатную квартиру (1319 кв. м) за 7 млн. евро. Квартира находится в бывшем поместье.

В центре Вильнюса, на ул. К.Калинауско продают 4-комнатную квартиру (190 кв. м) за 2,5 млн. евро. Дом новый, в квартире есть терраса.

В Науяместисе за 1,8 млн. евро продают 5-комнатную квартиру площадью 170 кв. м. Квартира новая, с террасой.

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