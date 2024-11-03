Самые дорогие районы и улицы в столице Литвы

Брокер Паулюс Банявичюс рассказал, что самое дорогое жилье в столице - в Старом городе, в районе Паупис, в Ужуписе и в Жверинасе.

„В Пауписе квартиры новой постройки стоят 5500-10 000 евро за 1 кв. м“, – заметил эксперт.

Это значит, жилье в 55 кв. м стоит 275 000–500 000 евро.

„В Старом городе цена от 4500 до 13 000 евро за кв. м“, – рассказал Банявичюс.

Это значит, что квартира площадью 50 кв. м стоит 225 000–650 000 евро.

„В Ужуписе и Жверинасе новое жилье стоит 4500–8000 евро за 1 кв. м. В старых домах цена составляет 3000–6000 евро за кв. м. Конечно, все зависит от конкретного объекта“, – сказал брокер.

Он отметил, что высокая цена на жилье в этих районах обусловлена местом.