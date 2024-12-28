Самые большие зарплаты в Литве выплатила ликвидируемая компания

Schonfeld Strategic Advisors второй месяц подряд платит самые большие зарплаты в Литве, поскольку она ликвидируется и выплачивает своим работникам выходные пособия, пишет портал vz.lt.

5 работников компании SAP Lietuva в ноябре в среднем получили по 41 000 евро, а четверо работников Saria – по 26 300 евро.

Четверо работников компании Automatinio valdymo sistemos в среднем получили по 24 700 евро, а пятеро работников Girteka group – по 22 300 евро.

Девять работников компании Envirolla в среднем получили по 21 700 евро, а 22 работника представительства Samsung - Samsung Electronics Lithuania и четверо работников компании Apple получили по 19 800 евро.