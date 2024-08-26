Самые большие зарплаты в Литве – в списке и стартап kevin

В июле самые большие средние зарплаты были в вильнюсской компании Cloud Development - 21 600 евро (в июне 6900 евро). В компании работают 8 человек.
Самые большие зарплаты в июле:
На втором месте списка - Girteka Group - 21 500 евро „на бумаге“ (в июне – 21 800 евро). В этой вильнюсской компании работают 5 человек.
Компания Kapitel в июле выплатила своим работникам 20 900 евро „на бумаге“. Обычно зарплаты в этой вильнюсской компании составляют 2000–8000 евро, в ней работают 3 человека.
Четвертый в списке - стартап kevin., столкнувшийся с финансовыми трудностями. Средняя зарплата в этой компании оставила 19 700 евро. Сообщалось, что компания увольняет работников, отсюда, вероятно, и такие зарплаты (в июне средняя зарплата в компании составляла 12 900 евро). Сейчас в компании работают 23 человека (было больше 150).
На пятном месте компания датского капитала CM Kaunas - 19 600 евро „на бумаге“. В этой зарегистрированной в Каунасе компании работают 7 человек.
На шестом месте компания Vilniaus energija (акционер - французская компания Veolia). В июле средняя зарплата была почти 19 000 евро „на бумаге“. В компании работают 20 человек.
Седьмое место занимает компания Apple Lithuania - 18 600 евро „на бумаге“. В компании работают 4 человека.
Восьмое место занимает компания Google Lithuania - средняя зарплата в компании составляет 17 700 евро „на бумаге“. В компании работают 18 человек.
На девятом месте инвестиционный холдинг MG Investment - 15 000 евро. В холдинге работают 4.
Десятое место занимает представитель Honda компания JP Motors - 14 800 евро. В компании работают 11 человек.