2024.08.26 12:31

Самые большие зарплаты в Литве – в списке и стартап kevin

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Самая большая средняя зарплата в июле в Литве составляла почти 22 000 евро „на бумаге“, а зарплаты больше 10 000 евро платило около 30 компаний, таковы данные Фонда социального страхования („Содры“). Стартап kevin. также выплатил зарплаты до 20 000 евро.

В июле самые большие средние зарплаты были в вильнюсской компании Cloud Development - 21 600 евро (в июне 6900 евро). В компании работают 8 человек.

Самые большие зарплаты в июле:

На втором месте списка - Girteka Group - 21 500 евро „на бумаге“ (в июне – 21 800 евро). В этой вильнюсской компании работают 5 человек.

Компания Kapitel в июле выплатила своим работникам 20 900 евро „на бумаге“. Обычно зарплаты в этой вильнюсской компании составляют 2000–8000 евро, в ней работают 3 человека.

Четвертый в списке - стартап kevin., столкнувшийся с финансовыми трудностями. Средняя зарплата в этой компании оставила 19 700 евро. Сообщалось, что компания увольняет работников, отсюда, вероятно, и такие зарплаты (в июне средняя зарплата в компании составляла 12 900 евро). Сейчас в компании работают 23 человека (было больше 150).

На пятном месте компания датского капитала CM Kaunas - 19 600 евро „на бумаге“. В этой зарегистрированной в Каунасе компании работают 7 человек.

Internetinis puslapis Kevin.eu

На шестом месте компания Vilniaus energija (акционер - французская компания Veolia). В июле средняя зарплата была почти 19 000 евро „на бумаге“. В компании работают 20 человек.

Седьмое место занимает компания Apple Lithuania - 18 600 евро „на бумаге“. В компании работают 4 человека.

Восьмое место занимает компания Google Lithuania - средняя зарплата в компании составляет 17 700 евро „на бумаге“. В компании работают 18 человек.

На девятом месте инвестиционный холдинг MG Investment - 15 000 евро. В холдинге работают 4.

Десятое место занимает представитель Honda компания JP Motors - 14 800 евро. В компании работают 11 человек.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии