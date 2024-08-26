Самые большие зарплаты в Литве – в списке и стартап kevin

В июле самые большие средние зарплаты были в вильнюсской компании Cloud Development - 21 600 евро (в июне 6900 евро). В компании работают 8 человек.

Самые большие зарплаты в июле:

На втором месте списка - Girteka Group - 21 500 евро „на бумаге“ (в июне – 21 800 евро). В этой вильнюсской компании работают 5 человек.

Компания Kapitel в июле выплатила своим работникам 20 900 евро „на бумаге“. Обычно зарплаты в этой вильнюсской компании составляют 2000–8000 евро, в ней работают 3 человека.