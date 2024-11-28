Самые большие зарплаты в Литве – в октябре американская компания платила десятки тысяч евро

На втором месте транспортная компания Girteka Group. В октябре зарплаты в этой компании составляли 22 700 евро (в сентябре – 21 800 евро). Средняя зарплата в компании больше года не бывает ниже 20 000 евро. В компании работают 5 человек.

В ноябре 2023 г. зарплаты в Schonfeld Strategic Advisors (Lithuania) составляли 46 500 евро, обычные зарплаты - 8000–10 000 евро.

28 октября в Центре регистра было зарегистрировано решение акционеров „о прекращении деятельности и ликвидации компании“. В компании 11 работников.

На первом месте списка - недавно открытая в Литве американская компания Schonfeld Strategic Advisors, объявившая о ликвидации литовского филиала. В октябре средняя зарплата в этой компании составляла 34 160 евро, а в сентябре - 31 900 евро.

На шестом месте – зарегистрированная в Вильнюсе компьютерная компания Autepra, в октябре зарплаты там составили 16 870 евро (в сентябре 2350 евро). В компании работают 6 человек.

На пятом месте зарегистрированная в Каунасе компания немецкого капитала Saria. В октябре 5 работников этой компании получили средние зарплаты в размере 17 850 евро (в сентябре – 7200 евро).

Четвертая в списке компания Google Lithuania со средней зарплатой 18 860 евро (в сентябре – 7500 евро). В компании работают 17 человек.

На третьем месте Apple Lithuania, где средняя зарплата была 20 2600 евро (в сентябре – 17 800 евро). Обычно зарплаты в компании Apple Lithuania колеблются в пределах 15 000–20 000 евро. В компании работают 4 человека.

На седьмом месте вильнюсская компания Chronosphere Lithuania со средней зарплатой 15 460 евро (в ней работают 17 человек). Обычная зарплата в этой компании 9000 евро „на бумаге“.

На восьмом месте зарегистрированная в Клайпеде компания Avitela Trade, в октябре средняя зарплата там была 14 230 евро (в сентябре 2620 евро). В компании работают 7 человек.

На девятом месте – дочерняя компания SBA Urban - Urban Live из Вильнюса. В октябре ее работники в среднем получали по 13 230 евро „на бумаге“, зарплаты в компании колеблются в пределах 5000–10 000 евро. В компании работают 7 человек.