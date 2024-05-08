Самые большие зарплаты в Литве: 100 000 евро – не предел

Зарегистрированный в Вильнюсе организатор мероприятий Live Nation Lithuania в марте заплатил своим работникам в среднем по 101 255 евро. В компании работают 4 человека. Обычно зарплаты в этой компании составляют 3000 евро. Такой рост зарплат бывает в компаниях, которые выплачивают работникам премии или надбавки.
На втором месте рейтинга – группа СМИ All Media Group со средней зарплатой 88 170 евро. В феврале зарплаты в этой компании были 12 000 евро. В компании работают 4 человека. Компания All Media Lithuania акционер владельца TV3.
38 600 евро своим работникам в среднем выплатил польский филиал компании Tarkett Polska. Обычно зарплаты в этой компании составляют 6000 евро.
Компания CM Kaunas выплатила своим 7 работникам в среднем по 28 100 евро. Ранее их зарплаты составляли 9000 евро в месяц.
Каунасская компания Kayak Lithuania выплатила своим 108 работникам зарплаты в размере 28 000 евро. Обычно зарплаты в компании составляют 4000-10 000 евро.
Столичная фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme в марте выплатила своим работникам среднюю зарплату в размере 25 400 евро. В компании работают 24 человек, до этого зарплаты в компании были 6000–7000 евро.
На восьмом месте списка столичная ИТ компания SAP Lietuva со средней зарплатой 24 600 евро. В компании работают 5 человек.
Девятое место - вильнюсская компания Chronosphere Lithuania, которая выплатила средние зарплаты в размере 22 500 евро. В компании работают 19 человек, обычная зарплата в компании - 9000 евро "на бумаге".
На десятом месте фармацевтическая компания Novo Nordisk Pharma со средней зарплатой 22 400 евро. Чаще всего зарплаты в компании составляют 5000–7000 евро.