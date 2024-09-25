2024.09.25 16:18

Самые большие зарплаты в августе – крупная литовская группа платила по 32 000 евро

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: Shutterstock

Самая большая средняя зарплата в Литве в августе была 32 000 евро „на бумаге“, а больше 10 000 евро в среднем своим работникам платили 25 компаний, сообщает „Содра“. В этот раз в списке лидируют торговые и логистические компании.

На первом месте – Vilniaus prekyba, которая управляет компаниями Maxima grupė, Euroapotheca, Akropolis Group и другими. В августе зарплаты в этой компании составили 32 430 евро „на бумаге“ (в июле – 4680 евро).

В компании работают 13 человек.

Самые большие средние зарплаты в августе:

На втором месте транспортная компания Girteka Group - 21 380 евро „на бумаге“. С августа прошлого года зарплаты в этой компании не снижаются ниже 20 000 евро. В компании работают 5 человек.

На третьем месте представительство южно-корейской Samsung в Литве - Samsung Electronics Lithuania (средняя зарплата 18 340 евро). В компании работают 25 человек.

На четвертом месте технологическая компания Apple Lithuania - зарплата 18 270 евро „на бумаге“. Обычная зарплата в этой компании: 15 000–20 000 евро. В ней работают 4 человека.

Пятое место занимает V. Paulius & associates real estate - эта клайпедская компания в августе выплатила своим работникам в среднем по 16 000 евро (в июле – 4000 евро). В компании работают 6 человек.

Technologijų įmonės ir toliau yra tarp lyderių didžiausių atlyginimų sąraše (asociatyvi nuotr.)

Шестое место списка занимает холдинг MG Investment - 15 000 евро.

Седьмое место занимает группа СМИ All Media Group - 14 700 евро, в ней работают 6 человек. All Media Group является акционером All Media Lithuania, которая управляет телевидением TV3.

Далее в списке - представительство Microsoft. Компания Microsoft Lietuva в августе выплатила своим работникам в среднем по 13 870 евро. В компании работают 16 человек.

Девятое место в списке занимает клайпедская компания – Oocl (Lithuania), которая заплатила своим работникам в среднем по 13 300 евро.

На десятом месте - управляющая инвестиционными фондами компания американского капитала Schonfeld Strategic Advisors - 13 100 евро, в ней работают 10 человек.

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