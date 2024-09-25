Самые большие зарплаты в августе – крупная литовская группа платила по 32 000 евро

На первом месте – Vilniaus prekyba, которая управляет компаниями Maxima grupė, Euroapotheca, Akropolis Group и другими. В августе зарплаты в этой компании составили 32 430 евро „на бумаге“ (в июле – 4680 евро).

В компании работают 13 человек.

Самые большие средние зарплаты в августе:

На втором месте транспортная компания Girteka Group - 21 380 евро „на бумаге“. С августа прошлого года зарплаты в этой компании не снижаются ниже 20 000 евро. В компании работают 5 человек.

На третьем месте представительство южно-корейской Samsung в Литве - Samsung Electronics Lithuania (средняя зарплата 18 340 евро). В компании работают 25 человек.