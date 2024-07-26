Самолет Ryanair не прилетел в Вильнюс „из-за нехватки работников“

22 июля (в понедельник) самолет Ryanair из Рима должен был прилететь в Вильнюс в 21.55 ч., однако рейс отменил. Пассажирам предложили альтернативный рейс Ryanair. Они могли прилететь домой 23 июля в 13.08 ч. Правда, не все, потому что на всех свободных мест не хватило.

„По какой причине был отменен рейс, могут прокомментировать представители компании, у Вильнюсского аэропорта таких данных нет“, – сказала представитель Литовских аэропортов Лина Бейшине.

Ryanair сообщила, что полет из Рима в Вильнюс был отменен “из-за нехватки персонала в Европе“.