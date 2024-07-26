Самолет Ryanair не прилетел в Вильнюс „из-за нехватки работников“

22 июля (в понедельник) самолет Ryanair из Рима должен был прилететь в Вильнюс в 21.55 ч., однако рейс отменил. Пассажирам предложили альтернативный рейс Ryanair. Они могли прилететь домой 23 июля в 13.08 ч. Правда, не все, потому что на всех свободных мест не хватило.
„По какой причине был отменен рейс, могут прокомментировать представители компании, у Вильнюсского аэропорта таких данных нет“, – сказала представитель Литовских аэропортов Лина Бейшине.
Ryanair сообщила, что полет из Рима в Вильнюс был отменен “из-за нехватки персонала в Европе“.
„Пострадавшие пассажиры получили почти 20 смс-сообщений, писем по эл. почте и сообщения PUSH, в которых их информировали о возможности переноса рейса или возвращения денег.
Несмотря на усилия Ryanair, связанные с размещением пассажиров, свободных мест было немного, поэтому пассажиров уведомили о том, что они сами могут позаботиться о проживании, а расходы вернуть через сайт Ryanair.com.
Приносим искренние извинения за доставленные неудобства, вызванные “нехваткой работников“, которую Ryanair не может контролировать и которая влияет на работу всех авиакомпаний в Европе“, – сказано в комментарии.
Поскольку забастовка управляющих полетами работников считается обстоятельством, которое не контролируют авиакомпании, компенсации в таких случаях пассажирам не выплачивают. Однако, в соответствии с правилами, людей обеспечивают всем необходимым.