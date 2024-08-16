Самолет из Беларуси пролетел над Литвой - так можно?

Судя по скорости - более 800 км в час - это самолет (примерно такая же крейсерская скорость самолетов гражданской авиации). При этом на портале указывается и тип самолета, из чего можно предположить, что это все-таки частный реактивный самолет. Никакой дополнительной информации не предоставляется. На этот рейс обратил внимание читатель Delfi. В компании по управлению воздушным движением и связи Oro navigacija прокомментировали Delfi, что этот самолет не нарушил санкционный режим.
„Страна регистрации самолета - Турция (TCMAY), рейс выполнялся из Минска (Беларусь) в Стамбул (Турция), самолет летел без пассажиров. Санкции не применяются к таким полетам, поэтому этот самолет мог пересечь воздушное пространство Литвы“, - говорится в ответе.
В настоящее время самолет летит над Румынией.
С 25 мая 2021 года правительство Литвы запретило прилет и вылет самолетов из литовских аэропортов, если их полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси. В настоящее время самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено приземляться, взлетать и пролетать над территорией Евросоюза. Именно так Европейское сообщество отреагировало на инцидент весной 2021 года, когда пассажирский самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Минске. На этом самолете из Афин в Вильнюс прилетел белорусский активист Роман Протасевич, которого задержали вместе со своей тогдашней девушкой Софией Сапегой после приземления самолета.