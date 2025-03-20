Самая счастливая страна в мире – Финляндия; на каком месте Литва?

За Финляндией, как и в прошлом году, следуют еще три страны Северной Европы – Дания, Исландия и Швеция. В этом году в пятерку лидеров вернулись Нидерланды (5). Между тем в десятку самых счастливых стран на планете впервые вошли Коста-Рика (6) и Мексика (10). США в индексе счастья опустились на одну позицию и заняли 24-е место, что является худшим результатом с момента начала составления рейтинга.