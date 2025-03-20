2025.03.20 10:54

Самая счастливая страна в мире – Финляндия; на каком месте Литва?

 
ru.DELFI.lt
ELTA
laimė
laimė
ФОТО: Soloviova Liudmyla | Shutterstock

Финляндия остается страной с самыми счастливыми людьми в мире. По данным этого года, страна восьмой год подряд занимает первое место в индексе счастья. Литва в списке самых счастливых стран занимает 16-е место (в прошлом году – 19-е).

За Финляндией, как и в прошлом году, следуют еще три страны Северной Европы – Дания, Исландия и Швеция. В этом году в пятерку лидеров вернулись Нидерланды (5). Между тем в десятку самых счастливых стран на планете впервые вошли Коста-Рика (6) и Мексика (10). США в индексе счастья опустились на одну позицию и заняли 24-е место, что является худшим результатом с момента начала составления рейтинга.

20 марта, в ознаменование Международного дня счастья, междисциплинарная группа исследователей из Центра исследований благополучия (Wellbeing Research Centre) и Оксфордского университета ежегодно публикует список самых счастливых стран мира. Он составляется с учетом широкого спектра факторов, таких как экономические показатели страны, здоровье, чувство свободы, щедрость людей и восприятие коррупции.

20 самых счастливых стран:

1. Финляндия
2. Дания
3. Исландия
4. Швеция
5. Нидерланды
6. Коста-Рика
7. Норвегия
8. Израиль
9. Люксембург
10. Мексика
11. Австралия
12. Новая Зеландия
13. Швейцария
14. Бельгия
15. Ирландия
16. Литва
17. Австрия
18. Канада
19. Словения
20. Чешская Республика

Последнее место в списке снова занял Афганистан (147). Перед ним – Сьерра-Леоне (146), Ливан (145), Малави (144) и Зимбабве (143).

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