Самая красивая терраса Вильнюса приглашает на концерты

Директор Музея энергетики и техники M.Бистрицкас сказал, что это лето - рекордное.
„Обновленная терраса с видом на Старый город и концерты на ней стали популярными среди горожан. Мы рады, что проходит так много“, – сказал он.
ПРОГРАММА
2 августа 20:00 ч. Bitter Roots; 21:00 ч. – Judu“ (БЕСПЛАТНО);
6 августа Аргентинские танцы (БЕСПЛАТНО);
7 августа 19:00 ч. Интеллектуальная игра „Архимед и его время“. (Требуется предварительная регистрация, здесь)
9 августа 19:30 ч. Aistė Lukk; 20:45 ч. Karolina Mona; (БЕСПЛАТНО)
10 августа 19:30 ч. Вилюс Попендикис (билеты на bilietai.lt)
11 августа „Mood sellers“ (билеты на PayseraTickets.lt).
15-17 августа Цикл концертов „Горизонт“ (БЕСПЛАТНО)
18 августа 18:00 ч. Французский музыкальный вечер (БЕСПЛАТНО)
21 августа 20:00 ч. Garbanotas (билеты на PayseraTickets.lt)
22 августа 20:00 ч. Shi Shi (билеты на PayseraTickets.lt)
23 августа 19:00 ч. „Perfect Nemesis“, 20:20 val. – „Dievaži“ (БЕСПЛАТНО)
24 августа 18:00 ч. SNATCH – DJ duetas (БЕСПЛАТНО)
28 августа 19:00 ч. выступление исполнителей „Perfaratar Music lab“ (БЕСПЛАТНО)
29 августа 19:00 ч. „Sirupas“ (билеты на bilietai.lt)
30 августа 20:00 ч. Nojus Kooperativ (БЕСПЛАТНО)
Терраса „Elektrinė. Terasa“ находится на последнем этаже Музея энергетики и техники, над бывшей электростанцией. Ее ежедневно с 10 до 18 ч. могут посетить посетители музея, а с 18 ч. все желающие вильнюсцы и гости города.