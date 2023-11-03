Самая большая пенсия по обязательному соцстрахованию в Литве – 2000 евро, пришлось дополнительно поработать

"Содра" сказала Delfi, что средняя пенсия по старости в Литве составляет 538 евро. Но больше 14 000 человек получают пенсию больше 1000 евро. Всего в Литве 616 000 получателей пенсии, у 87% из них есть обязательный стаж (33 года). Однако такого стажа нет у более половины пенсионеров, получающих пенсии меньше 400 евро. Абсолютное большинство получающих пенсию больше 700 евро - люди с обязательным стажем.
Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что самые большие пенсии в Литве три: 2354, 2366 и 2476 евро.
"Все получатели этих пенсий работали до 80+ лет, их стаж больше 60 лет. Трудовые доходы у них были выше средних", – объяснила специалист. Кроме того, все эти люди воспользовались возможностью отсрочки выхода на пенсию.
"Если человек, который достиг пенсионного возраста подал заявление с просьбой отсрочить выход на пенсию, то за каждый дополнительный год его пенсию будет на 8% больше. Эти люди отсрочили выход на пенсию на 4-5 лет, поэтому их пенсии выросли на 32-40%", – сказала Козич.
Выше указаны только данные о пенсии по старости без дополнительных выплат (пенсии одинокого человека, пенсии пострадавшего человека).
"Люди, которые участвовали в дополнительном пенсионном накоплении, дополнительно получают ежемесячные выплат", – пояснила специалист "Содры".
"Содра" напоминает, что пенсия по старости в Литве состоит из двух частей: общей и индивидуальной. Размер общей пенсии зависит от стажа человека и размера базовой пенсии на момент выхода человека на пенсию. Если стаж 15-33 года, то в этом году общая часть составит 246,21 евро. Если стаж больше 33 лет, то общая часть пропорционально увеличится. Люди, у которых нет стажа в 15 лет, не могут претендовать на получение пенсии по старости.
Индивидуальная часть пенсии зависит от зарплаты человека (от учетных баллов). В 2023 году 1 балл – 5,70 евро.
Пенсии в Литве ежегодно индексируют в зависимости от зарплат и других данных.
Пенсии работающих пенсионеров ежегодно пересчитываются.
Людям, получающим самые небольшие пенсии, выплачивают разные надбавки.