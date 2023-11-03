Самая большая пенсия по обязательному соцстрахованию в Литве – 2000 евро, пришлось дополнительно поработать

"Содра" сказала Delfi, что средняя пенсия по старости в Литве составляет 538 евро. Но больше 14 000 человек получают пенсию больше 1000 евро. Всего в Литве 616 000 получателей пенсии, у 87% из них есть обязательный стаж (33 года). Однако такого стажа нет у более половины пенсионеров, получающих пенсии меньше 400 евро. Абсолютное большинство получающих пенсию больше 700 евро - люди с обязательным стажем.

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что самые большие пенсии в Литве три: 2354, 2366 и 2476 евро.

"Все получатели этих пенсий работали до 80+ лет, их стаж больше 60 лет. Трудовые доходы у них были выше средних", – объяснила специалист. Кроме того, все эти люди воспользовались возможностью отсрочки выхода на пенсию.