2024.10.18 07:00

Самая большая и яркая суперлуна: появились впечатляющие кадры

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt

Минувшей ночью началось суперлуние. Его в небе над Вильнюсом запечатлели фотограф Delfi Йосвидас Элинскас и оператор Delfi Робертас Нармонтас. Фото смотрите в фотогалерее.

Луна из-за горизонта появилась в четверг в 18 ч. на востоке и исчезнет с небосвода в пятницу в 9 ч. на западе. Видеть ее можно было всю ночь.

Фаза полнолуния продлится до 24 октября.

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