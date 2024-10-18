Самая большая и яркая суперлуна: появились впечатляющие кадры

Луна из-за горизонта появилась в четверг в 18 ч. на востоке и исчезнет с небосвода в пятницу в 9 ч. на западе. Видеть ее можно было всю ночь.
Фаза полнолуния продлится до 24 октября.
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Минувшей ночью началось суперлуние. Его в небе над Вильнюсом запечатлели фотограф Delfi Йосвидас Элинскас и оператор Delfi Робертас Нармонтас. Фото смотрите в фотогалерее.
Луна из-за горизонта появилась в четверг в 18 ч. на востоке и исчезнет с небосвода в пятницу в 9 ч. на западе. Видеть ее можно было всю ночь.
Фаза полнолуния продлится до 24 октября.