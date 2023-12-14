С зимой можно проститься: в выходные погода резко изменится

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Почти повсюду выпадут небольшие смешанные осадки. Возможен небольшой снег, мокрый снег, а местами и дождь при отрицательной температуре.

Местами прогнозируют туман и гололед. Днем в большинстве районов будет 0-4 градуса мороза, только местами будет 1 градус тепла.

В пятницу ночью атмосферное давление немного увеличится. Слой облаков станет тоньше, появятся прояснения. Небольшой снег выпадет лишь местами. Будет дуть северо-западный ветер. Температура опустится до 3-8 градусов мороза, у моря будет около 0. Увеличится опасность гололеда. Днем западный ветер принесет новую порцию осадков. Небольшие осадки, в основном снег, выпадут по всей стране. Будет от 2 градусов мороза до 3, у моря до 5 градусов тепла.

В выходные усилится западный ветер, чаще будут идти дожди, температура будет выше 0.

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