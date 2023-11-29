С юга пришел трудно прогнозируемый циклон: где будет больше всего осадков

В среду утром больше всего снега было на западе и северо-востоке страны. Сплошного снежного покрова не было на юго-западе, а также в окрестностях Каунаса и Радвилишкиса.
Согласно новейшему прогнозу, в ночь на четверг снег будет идти во многих районах. Местами ожидается метель и гололед. Ночью будет 6–11, на Куршской косе 4 градуса мороза.
Днем во многих районах, больше всего вероятность на севере, будет идти небольшой снег. Днем будет 0–5 градусов мороза.
В пятницу ночью местами, а днем во многих районах выпадет небольшой снег. Местами возможна метель. Ночью будет 3–8, местами 9–11, днем 0-5 градусов мороза.
В ночь на субботу местами, а днем во многих районах ожидается небольшой снег. Ночью местами возможен туман. Ночью будет 4–9, местами 10–12, днем 0-5 градусов мороза, на Куршской косе 2 градуса мороза.