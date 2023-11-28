С января в Литве будут продавать товары с истекшим сроком годности: торговцы боятся отравлений

Надпись на упаковке "Лучше до..." означает, что после указанной даты еще можно употреблять продукт, но его качество ухудшается. Парламент Литвы решил, что с Нового года такие товары можно продавать.

"Может, сахар я и купил бы, не знаю. Когда подумаешь, что сахар стоит дома, ты не смотришь на его срок годности", – сказал один покупатель.

"У меня есть животное, я кормлю птиц, да, это меня привлекло бы", – сказала покупательница.

Но не все разделяют ее мнение.

"А зачем это нужно? Я зарабатываю, сколько мне нужно. Я бы не покупала", – сказала другая собеседница.

Депутаты утверждают, что такой порядок помогает снизить количество выбрасываемых отходов и уже оправдал себя в других странах.

"Наверное, в 10 странах уже действует такой порядок, некоторые его обсуждают. Самые прогрессивные тут Скандинавские страны", – сказала депутат Ева Пакарклите.

Согласно подсчетам, за год удастся сэкономить продукты на сумму 150 млн. евро.