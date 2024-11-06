С января Старый город столицы станет зоной низкого уровня загрязнения: будет ограничен въезд

Границы зоны низкого уровня загрязнения
Эта зона в Вильнюсе охватит улицы Старого города: ул. Исландиёс, Леиклос (от ул. Вильняус до ул. Тоторю), ул. Вильняус (от. ул. Исландиёс до ул. Траку), ул. Клайпедос, и Бенедиктину (от ул. Вильняус до Шв. Игното). Эти улицы были выбраны с учетом интенсивности движения и высокого уровня загрязнения, а также интенсивного движения пешеходов и велосипедистов.
Ограничение въезда и плата
В будущем планируется ограничить въезд загрязняющих окружающую среду автомобилей путем введения платы за проезд. По действующим сейчас законам, сделать это нельзя. Чтобы муниципалитет мог законно взимать плату за проезд, нужно изменить следующие законы:
дополнить закон о сборе налогов (проект сейчас готовят), чтобы зона низкого уровня загрязнения стала объектом, на котором взимают местные сборы за въезд;
дополнить Кодекс об административной ответственности (готовят поправки), чтобы предусмотреть ответственность водителей за не соблюдение правил въезда в зону низкого уровня загрязнения.
Наличие зоны низкого уровня загрязнения в Старом городе не только улучшит качество воздуха, но и побудит вильнюсцев выбирать средства гармоничного движения - ходьбу, общественный транспорт, велосипеды. Снижение потока транспорта поможет эффективно управлять движением в центральной части города, обеспечивая большую безопасность и комфорт жителям и гостям столицы.