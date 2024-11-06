С января Старый город столицы станет зоной низкого уровня загрязнения: будет ограничен въезд

В соответствии с законом ЛР об альтернативном топливе, муниципалитеты горсоветов обязаны не позже чем до 1 января 2025 года установить зоны низкого уровня загрязнения в Старом городе, чтобы ограничить движение загрязняющих окружающую среду автомобилей. С 1 января 2025 года в этих зонах водителям предложат использовать альтернативные способы перемещения, а в будущем планируется ограничить въезд и начать сбор платы за въезд, пишет портал madeinvilnius.lt.