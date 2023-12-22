С января по всей Литве организуются протесты фермеров

Первые акции пройдут по всей Литве, позже планируют отправиться в Вильнюс.
"С 8 января мы начинаем акции протеста – с разжигания костров по всей Литве. После этого долго ждать не придется, цель – доехать с сельхозтехникой до Вильнюса", - сказал в четверг И. Хофманас.
"Главный посыл – изменить аграрную политику, не тушить огонь в сельской местности. И землевладельцы, литовцы, нападают на нас, выражаясь литературно. Проблем много", - отметил он.
По его словам, фермеры разочарованы политикой Министерства сельского хозяйства (МСХ), утверждая, что она "абсолютно неспособна решать проблемы".
И. Хофманас заверил, что среди требований фермеры еще раз потребуют увольнения министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса.
"Этот человек не способен решить (сельскохозяйственные проблемы). И если премьер-министр хочет облегчить бремя для себя, фермеров и общества в целом, она должна принять решение и заменить его", - сказал он.
Самыми большими проблемами отрасли председатель Сельскохозяйственного совета назвал развитие охраняемых территорий, нарушающее право частной собственности, требования по восстановлению многолетних лугов, продолжающийся так называемый молочный кризис и акцизную политику.
"Грязная обувь наступает на частную собственность, ведется подготовка к расширению охраняемых территорий без должного согласования с землевладельцами в соответствии с процедурами и законодательством, что нарушает конституционное право частной собственности", - заявил И. Хофманас.
"Проблема многолетних лугов старая, но сейчас она острая, потому что бюрократически созданную проблему обходят стороной. И идут по самому простому пути – перекладывают бремя на фермеров. Не решены проблемы молочного кризиса, акциза на сжиженный природный газ и другие", - продолжил представитель аграриев.
В этом году фермеры неоднократно протестовали против политики Министерства сельского хозяйства и требовали отстранения К. Навицкаса, в основном из-за финансовых трудностей молочных ферм, вызванных значительным падением закупочных цен на сырое молоко в начале года.
Кроме того, К. Навицкас уже выстоял две интерпелляции в Сейме.
Сельскохозяйственный совет состоит из 10 сельскохозяйственных организаций, которые, в свою очередь, представляют около 80% фермерского сообщества Литвы.