С воскресенья в Литве и ЕС вводится зимнее время: вопрос о его отмене не обсуждается

В ночь с субботы на воскресенье, в 3.00 час. утра, часы по всей стране будут переведены на 1 час назад. Это означает, что световой день начнется раньше, но будет короче вечером.
Зимнее время будет действовать до введения летнего времени, когда в последнее воскресенье марта стрелки часов будут переведены на час вперед.
В Литве, как и во всем Евросоюзе (ЕС), время переводится дважды в год. Необходимость в этом обусловлена более рациональным использованием светлого времени суток.
Однако этот порядок является предметом дискуссий в течение многих лет. По данным опроса, проведенного Европейской Комиссией в 2018 году, из 4,6 млн. опрошенных европейцев только 16 проц. поддерживают сезонный перевод времени. В 2019 году Европейский парламент проголосовал за отказ от этой практики, который должен был вступить в силу в апреле 2021 года. Однако государства-члены не смогли прийти к согласию относительно этого отказа, поэтому данная практика продолжает действовать.
Как сообщили в Минтрансе, участвующем в заседаниях Евросовета, в настоящее время этот вопрос больше не обсуждается и не входит в число приоритетных.
„В настоящее время вопрос об отказе от сезонного перевода времени не обсуждается. Видимо, этот вопрос не является приоритетным в Евросоюзе, поэтому сложно сказать, когда все страны откажутся от единого перевода времени“, – сообщили агентству Elta в Минтрансе.
Решение о переводе времени во всех государствах-членах ЕС было принято еще в 1980 году.