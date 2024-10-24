С воскресенья в Литве и ЕС вводится зимнее время: вопрос о его отмене не обсуждается

В ночь с субботы на воскресенье, в 3.00 час. утра, часы по всей стране будут переведены на 1 час назад. Это означает, что световой день начнется раньше, но будет короче вечером.

Зимнее время будет действовать до введения летнего времени, когда в последнее воскресенье марта стрелки часов будут переведены на час вперед.

В Литве, как и во всем Евросоюзе (ЕС), время переводится дважды в год. Необходимость в этом обусловлена ​​более рациональным использованием светлого времени суток.