С вильнюсских улиц убирают передвижные дворики: сколько стоила эта идея супруги бывшего мэра?

Портал Lrytas.lt сообщил, что "передвижные" дворики, простоявшие в городе 3,5 года, оказались невостребованными, в холодное время года ими практически не пользуются.

"Остался лишь один, но и его собираются убрать", - сообщает портал Lrytas.lt.

Муниципалитет оборудовал эти "дворики" вместо парковочных мест осенью 2020 года.

Жители квартала рассказали, что, по их мнению, идея себя не оправдала, поскольку этими платформами почти никто не пользовался, особенно зимой.

"С наступлением холодов ими не пользовались. Эти "дворики" только занимали места на парковке, которых и без того не хватает. В дождливую погоду эти платформы грязные и скользкие, они не функциональны. Я заметил, что сейчас остался один "дворик". Интересно, куда они пропали", - спрашивал житель Науяместиса Вилюс.