С вильнюсских улиц убирают передвижные дворики: сколько стоила эта идея супруги бывшего мэра?

Портал Lrytas.lt сообщил, что "передвижные" дворики, простоявшие в городе 3,5 года, оказались невостребованными, в холодное время года ими практически не пользуются.
"Остался лишь один, но и его собираются убрать", - сообщает портал Lrytas.lt.
Муниципалитет оборудовал эти "дворики" вместо парковочных мест осенью 2020 года.
Жители квартала рассказали, что, по их мнению, идея себя не оправдала, поскольку этими платформами почти никто не пользовался, особенно зимой.
"С наступлением холодов ими не пользовались. Эти "дворики" только занимали места на парковке, которых и без того не хватает. В дождливую погоду эти платформы грязные и скользкие, они не функциональны. Я заметил, что сейчас остался один "дворик". Интересно, куда они пропали", - спрашивал житель Науяместиса Вилюс.
В сентябре 2020 года на портале Pilotas.lt появилась статья, в которой рассказывалось, как команда мэра Шимашюса посетила "передвижные" дворики.
В 2021 г. портал Delfi писал, что эти дворики - идея архитекторов студии DO Architects. Delfi напоминает, что одна из архитекторов этой компании - супруга Шимашюса Гилите.
Мэр тогда говорил, что такие дворики будут пользоваться популярностью. Однако идея не оправдала себя, поэтому в других местах они так и не появились.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что последний "передвижной" двор пока увозить не собираются.
Сколько стоило проектирование и строительство двориков? Муниципалитет подсчитал, что общая сумма составила больше 29 000 евро.
Где будут использованы вывезенные дворики, муниципалитет пока не определился.