2024.12.24 17:35

С теплом и надеждой: рождественское послание премьер-министра Литвы

 
ru.DELFI.lt

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас обратился с трогательным рождественским посланием, в котором призвал поблагодарить тех, кто наполняет нашу жизнь смыслом, вдохновляет на благородные поступки и согревает заботой. Пусть этот праздник, как отметил глава правительства, станет временем тепла, любви и воспоминаний о том, что действительно важно.

Дорогие друзья,

Мы встречаем праздник полные веры и надежды, что наша работа, которую мы проделали в течение года, оправдает наши ожидания, что домашний очаг будет наполнен миром, а все наши заботы растают в любящих объятиях наших близких.

Остановимся и поблагодарим людей, наполняющих нашу жизнь смыслом.

Поблагодарим всех тех, кто был и есть рядом, кто поддерживал нас и вдохновлял на значимые и благородные поступки.

Среди вихря событий особенно ценна связь с близкими людьми.

Мы ценим каждую минуту, которую проводим вместе.

Мы не позволим заботам затмить самые прекрасные моменты жизни.

Дарите свое тепло и внимание тем, кто в этом больше всего нуждается.

Ведь это возможность еще лучше узнать, понять, простить, поблагодарить и вдохновить окружающих нас людей.

Давайте посвятим это праздничное время воспоминаниям о плодотворной работе, о маленьких и больших успехах.

Желаю вам мирного Рождества и Нового года в кругу дорогих людей, в атмосфере спокойствия.

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