С теплом и надеждой: рождественское послание премьер-министра Литвы

Дорогие друзья,

Мы встречаем праздник полные веры и надежды, что наша работа, которую мы проделали в течение года, оправдает наши ожидания, что домашний очаг будет наполнен миром, а все наши заботы растают в любящих объятиях наших близких.

Остановимся и поблагодарим людей, наполняющих нашу жизнь смыслом.

Поблагодарим всех тех, кто был и есть рядом, кто поддерживал нас и вдохновлял на значимые и благородные поступки.

Среди вихря событий особенно ценна связь с близкими людьми.

Мы ценим каждую минуту, которую проводим вместе.

Мы не позволим заботам затмить самые прекрасные моменты жизни.

Дарите свое тепло и внимание тем, кто в этом больше всего нуждается.