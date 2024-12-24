С теплом и надеждой: рождественское послание премьер-министра Литвы

Дорогие друзья,
Мы встречаем праздник полные веры и надежды, что наша работа, которую мы проделали в течение года, оправдает наши ожидания, что домашний очаг будет наполнен миром, а все наши заботы растают в любящих объятиях наших близких.
Остановимся и поблагодарим людей, наполняющих нашу жизнь смыслом.
Поблагодарим всех тех, кто был и есть рядом, кто поддерживал нас и вдохновлял на значимые и благородные поступки.
Среди вихря событий особенно ценна связь с близкими людьми.
Мы ценим каждую минуту, которую проводим вместе.
Мы не позволим заботам затмить самые прекрасные моменты жизни.
Дарите свое тепло и внимание тем, кто в этом больше всего нуждается.
Ведь это возможность еще лучше узнать, понять, простить, поблагодарить и вдохновить окружающих нас людей.
Давайте посвятим это праздничное время воспоминаниям о плодотворной работе, о маленьких и больших успехах.
Желаю вам мирного Рождества и Нового года в кругу дорогих людей, в атмосфере спокойствия.