С субботы на воскресенье Литва перейдет на летнее время

Время переводится в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи и возвращается на последнее воскресенье октября в 4 часа ночи. Это означает, что с воскресенья световой день будет начинаться позже утром и длиться дольше вечером.

В 1980 году было принято решение о переводе часов во всех государствах-членах Европейского союза (ЕС). Решение основывалось на предположении, что это поможет более рационально использовать световой день. Однако эта процедура уже несколько лет является предметом дискуссий.