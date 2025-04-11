2025.04.11 12:26

С субботы изменится движение на автомагистрали у моста через Круну

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kelių remontai
Kelių remontai
ФОТО: Kas vyksta Kaune

В связи с реконструкцией моста через реку Круна в Каунасском и Кайшядорском районах с субботы изменится движение на этом участке автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда, сообщила компания Via Lietuva.

Как указывает компания, с утра субботы движение в направлении Каунаса будет перенаправлено на две полосы по временному мосту, а движение в направлении Вильнюса будет перенаправлено на одну полосу по действующему мосту.

Планируется, что данные изменения в организации дорожного движения будут действовать до весны следующего года, когда начнутся работы по установке второго постоянного моста.

Компания обращает внимание, что на этом участке автомагистрали из-за изменения дорожного движения могут возникнуть заторы.

Мост через реку Круна, который в настоящее время находится на реконструкции, является мостом, находящимся в наихудшем состоянии в Литве.

Планируется, что ремонтные работы моста через Круну будут завершены к концу 2027 года. Реконструкцию стоимостью более 24 млн евро с учетом НДС осуществляет компания Tilsta.

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