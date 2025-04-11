С субботы изменится движение на автомагистрали у моста через Круну

Как указывает компания, с утра субботы движение в направлении Каунаса будет перенаправлено на две полосы по временному мосту, а движение в направлении Вильнюса будет перенаправлено на одну полосу по действующему мосту.

Планируется, что данные изменения в организации дорожного движения будут действовать до весны следующего года, когда начнутся работы по установке второго постоянного моста.

Компания обращает внимание, что на этом участке автомагистрали из-за изменения дорожного движения могут возникнуть заторы.

Мост через реку Круна, который в настоящее время находится на реконструкции, является мостом, находящимся в наихудшем состоянии в Литве.