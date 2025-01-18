С субботы действует новый порядок в связи с автомобилями с белорусскими номерами – исключения останутся в силе

Кстати, таможня обращает внимание на то, что с 14 февраля 2025 года машины с белорусскими номерами смогут участвовать в движении на территории Литвы только в вышеуказанных случаях и условиях.

Отдельные (индивидуальные) исключения на въезд на территорию Литвы зарегистрированным в России и Беларуси автомобилям может выдавать Минэкономики.

„Исключение, которое действовало до 23:59 ч. 18 января 2025 г, действует и дальше“, – указал Таможенный департамент.

принадлежат гражданам стран ЕС, если они живут в Беларуси, и ездят на них в ЕС в личных целях.

принадлежат гражданам Беларуси, у которых есть действующая в Литве виза или вид на жительство, позволяющие въезд в ЕС, а транспортное средство используют только в личных целях,

Итак, по-прежнему в Литву смогут въезжать легковые автомобили, если он не предназначены для продажи и:

Если автомобили с белорусскими номерами будут использовать с нарушением действующего порядка, то водителям грозит штраф и конфискация авто.

С 17 августа 2024 года в Литву могут въезжать на автомобилях с белорусскими номерами только люди, у которых есть литовская виза.

В уведомлении подчеркивается, что запрет не распространяется на въезд автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, на территорию Евросоюза, а также Литвы, при соблюдении следующих условий: