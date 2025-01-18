С субботы действует новый порядок в связи с автомобилями с белорусскими номерами – исключения останутся в силе

Итак, по-прежнему в Литву смогут въезжать легковые автомобили, если он не предназначены для продажи и:
принадлежат гражданам Беларуси, у которых есть действующая в Литве виза или вид на жительство, позволяющие въезд в ЕС, а транспортное средство используют только в личных целях,
или:
принадлежат гражданам стран ЕС, если они живут в Беларуси, и ездят на них в ЕС в личных целях.
„Исключение, которое действовало до 23:59 ч. 18 января 2025 г, действует и дальше“, – указал Таможенный департамент.
Отдельные (индивидуальные) исключения на въезд на территорию Литвы зарегистрированным в России и Беларуси автомобилям может выдавать Минэкономики.
Кстати, таможня обращает внимание на то, что с 14 февраля 2025 года машины с белорусскими номерами смогут участвовать в движении на территории Литвы только в вышеуказанных случаях и условиях.
Если автомобили с белорусскими номерами будут использовать с нарушением действующего порядка, то водителям грозит штраф и конфискация авто.
С 17 августа 2024 года в Литву могут въезжать на автомобилях с белорусскими номерами только люди, у которых есть литовская виза.
В уведомлении подчеркивается, что запрет не распространяется на въезд автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, на территорию Евросоюза, а также Литвы, при соблюдении следующих условий:
с дипломатическим государственным регистрационным номером, когда автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетами по международному праву, либо предназначен для личного пользования сотрудников дипломатических представительств и их ближайших родственников;
когда останки умерших перевозят на автомобилях, зарегистрированных в Беларуси.
В пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ) указала Delfi, что никаких перемен на границе нет: на Медининкском КПП утром стояли 5 автомобилей, а в Шальчининкай не было очереди легковых авто.
Таможня напомнила Delfi, что эти исключения касаются только автомобилей с белорусскими номерами.
„Для зарегистрированных в России автомобилей действует другое исключение – на таких авто граждане России могут только ехать через Литву транзитом в Калининградскую область или обратно. Такой транзит не может длиться дольше 24 часов. В машине должен находиться ее владелец“, – указал Таможенный департамент.