2025.01.18 07:02

С субботы действует новый порядок в связи с автомобилями с белорусскими номерами – исключения останутся в силе

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Medininkų pasienio kontrolės postas
Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Сообщалось, что с 18 января 2025 года на территории Литвы не смогут находиться автомобили с белорусскими номерами, однако на деле порядок не особенно изменится. Таможня информирует, что по-прежнему будет действовать общий порядок для автомобилей, которые ввозят не в коммерческих целях.

Итак, по-прежнему в Литву смогут въезжать легковые автомобили, если он не предназначены для продажи и:

  • принадлежат гражданам Беларуси, у которых есть действующая в Литве виза или вид на жительство, позволяющие въезд в ЕС, а транспортное средство используют только в личных целях,

или:

  • принадлежат гражданам стран ЕС, если они живут в Беларуси, и ездят на них в ЕС в личных целях.

„Исключение, которое действовало до 23:59 ч. 18 января 2025 г, действует и дальше“, – указал Таможенный департамент.

Отдельные (индивидуальные) исключения на въезд на территорию Литвы зарегистрированным в России и Беларуси автомобилям может выдавать Минэкономики.

Кстати, таможня обращает внимание на то, что с 14 февраля 2025 года машины с белорусскими номерами смогут участвовать в движении на территории Литвы только в вышеуказанных случаях и условиях.

Если автомобили с белорусскими номерами будут использовать с нарушением действующего порядка, то водителям грозит штраф и конфискация авто.

Stop, ženklas, draudimas

С 17 августа 2024 года в Литву могут въезжать на автомобилях с белорусскими номерами только люди, у которых есть литовская виза.

В уведомлении подчеркивается, что запрет не распространяется на въезд автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, на территорию Евросоюза, а также Литвы, при соблюдении следующих условий:

с дипломатическим государственным регистрационным номером, когда автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетами по международному праву, либо предназначен для личного пользования сотрудников дипломатических представительств и их ближайших родственников;

когда останки умерших перевозят на автомобилях, зарегистрированных в Беларуси.

Automobiliai

В пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ) указала Delfi, что никаких перемен на границе нет: на Медининкском КПП утром стояли 5 автомобилей, а в Шальчининкай не было очереди легковых авто.

Таможня напомнила Delfi, что эти исключения касаются только автомобилей с белорусскими номерами.

„Для зарегистрированных в России автомобилей действует другое исключение – на таких авто граждане России могут только ехать через Литву транзитом в Калининградскую область или обратно. Такой транзит не может длиться дольше 24 часов. В машине должен находиться ее владелец“, – указал Таможенный департамент.

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