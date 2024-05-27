С середины мая в Вильнюсе изменился порядок оплаты штрафов за неоплату парковки

Представитель компании JUDU Лина Юкнявичене рассказлаа о новом порядке.
"Меняется только место, где можно узнать, сколько платить за парковку, там же на странице можно и оплатить сумму. Раньше клиенты платили через parking.lt, с 15 мая осталась только judu.lt. Сейчас заплатить за парковку можно и без номера "желтого листа".
Достаточно номера авто, номера свидетельства о регистрации, и система покажет был ли выписан листок, сколько платить, там же можно и заплатить. Можно также заплатить через терминал Perlаs, в кассе Maximа, с помощью приложения Perlas Go", - рассказала Юкнявичене, заметив, что цель перемен - предоставление всех услуг в одном месте.
Разница в том, что на parking.lt не нужна была регистрация, а сейчас надо регистрироваться. Оплатить "желтый лист" можно без регистрации, а вот если нужны какие-то услуги, придется регистрироваться.
Всех, кто будет заходить на parking.lt, автоматически будут направлять на judu.lt.
Юкнявичене сказала, что "желтые листы" - это не протоколы, а напоминание о неуплате сбора. Заплатить можно в течение 7 дней, или 168 часов.
"Заплатить придется столько, сколько парковка стоит в той зоне, где стоял автомобиль, за весь день. Если это зеленая зона - то не 30 центов в час, а 4 евро за день, если в желтой – 7 евро, если в красной – 20 евро, а если в синей – 40 евро. Если в течение недели деньги не будут заплачены, будет составлен протокол", - сказала она.
Чтобы не получать такие "желтые листы", достаточно платить за парковку.