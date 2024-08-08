2024.08.08 16:49

С сентября в общественном транспорте Вильнюса не останется бумажных билетов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Autobusuose jau atsiranda nauji komposteriai
Autobusuose jau atsiranda nauji komposteriai
ФОТО: Bendrovės nuotr.

С сентября в столичном общественном транспорте не будут продавать бумажные билеты, появится возможность бесконтактной покупки билетов.

Муниципальная компания JUDU („Услуги сообщения“) информирует, что бесконтактным способом, с помощью банковской карты или смартфона можно будет купить и одноразовый билет на проезд.

Водители бумажные билеты больше продавать не будут.

„Бесконтактная покупка билета в автобусе и троллейбусе сократит время поездки и повысит ее безопасность – водитель будет сконцентрирован только на вождении, не будет тратить время на остановках на продажу билетов. (...) Планируется, что каждый 5 пассажир будет покупать билеты бесконтактным способом“, – сказала ВРИО директора JUDU Лорета Левулите-Сташкявичене.

Если у пассажиров сохранились не использованные бумажные билеты, ими можно будет пользоваться и после 1 сентября.

На смену бумажным билетам, которые сейчас стоят 1 евро, придет более дешевый билет на 60 минут, купленный бесконтактным способом.

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