С сентября иностранцы смогут работать в Литве только после получения вида на жительство

Как отмечается в пресс-релизе, иностранцы, ранее зарегистрированные в Департаменте миграции, не имеющие возможности вернуться в Украину и не имевшие права на временную защиту, были освобождены от обязанности по приобретению разрешения на работу, если они соответствовали определенным исключениям.

Они применялись к иностранцам, воспользовавшимся безвизовым режимом или имевшим действующую шенгенскую визу; к иностранцам, получившим национальные визы на основании непредвиденных обстоятельств; к иностранцам, обратившимся с заявлением на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной работы или по гуманитарным основаниям.