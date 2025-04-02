С сегодняшнего дня гражданам ЕС для въезда в Великобританию потребуется электронное разрешение

Разрешение ETA понадобится каждому независимо от возраста. Заявку на него можно подать и от имени других лиц, например детей, бабушек и дедушек. ETA понадобится и тем лицам, которые въезжают в Великобританию транзитом, за исключением случаев, когда лицо не покидает транзитную зону аэропорта и не проходит пограничный контроль Великобритании.

Разрешение будет привязано к паспорту и действительно два года. Сейчас плата за заявление ETA составляет 12 евро, однако с 9 апреля ее повысят до 19 евро. Решение о предоставлении ETA принимается в среднем в течение трех рабочих дней.