С рождественским теплом и единством: поздравление спикера Сейма Литвы

Поздравляю всех с самым прекрасным праздником в году – Рождеством. Желаю, чтобы такие праздники поднимали настроение и собирали вместе самых близких людей. Цените возможность спокойно посидеть за столом с любимым человеком, остановиться на минутку и улыбнуться друг другу.

В этот период давайте больше не будем соревноваться, какой стол будет обильнее, подарки ярче или список гостей длиннее. Давайте поделимся тем, что имеем, поделимся добротой, состраданием, своей силой и миром. Давайте поблагодарим друг друга за поддержку и радость, которая сопровождала нас на протяжении всего года.