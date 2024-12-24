2024.12.24 19:00

С рождественским теплом и единством: поздравление спикера Сейма Литвы

 
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Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис
Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис
ФОТО: Seimo kanceliarijos nuotr.

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис обратился с поздравлением к жителям Литвы, подчеркнув важность рождественских праздников как времени тепла, единства и благодарности. В своём послании он пожелал всем найти радость в общении с близкими, делиться добротой и ценить поддержку, которая сопровождала нас в течение года.

Дорогие друзья,

Поздравляю всех с самым прекрасным праздником в году – Рождеством. Желаю, чтобы такие праздники поднимали настроение и собирали вместе самых близких людей. Цените возможность спокойно посидеть за столом с любимым человеком, остановиться на минутку и улыбнуться друг другу.

В этот период давайте больше не будем соревноваться, какой стол будет обильнее, подарки ярче или список гостей длиннее. Давайте поделимся тем, что имеем, поделимся добротой, состраданием, своей силой и миром. Давайте поблагодарим друг друга за поддержку и радость, которая сопровождала нас на протяжении всего года.

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