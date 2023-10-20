С пятницы вильнюсцы могут получить специальную тару для сбора масла

"Оставшееся после приготовления пищи масло вы сливаете в мойку или унитаз? Оседающие на стенках труб отходы забивают канализацию. Используйте специальную тару для сбора ненужного масла. Ее с 20 октября можно получить на площадках для сбора крупногабаритного мусора", – сообщает муниципалитет на своей странице в Facebook.

Тара вмещает 3,5 л. Жителям планируют раздать 25 000 таких емкостей.

В эту тару можно собирать масло, оставшееся после приготовления пищи - со сковородок, фритюрниц, масло, оставшееся после жарки пончиков или хвороста. Также можно использовать масло из консервов, например, если вы купили тунца в масле, шпроты, маслины, вяленые помидоры и т.д. Сюда же сливайте и масло, срок годности которого истек.

В такие емкости нельзя лить косметическое масло, синтетические масла, технические масла и масло, включающее другие продукты, например, майонез.