С приближением длинных выходных нас ждут неприятные испытания: шторм, сильный ветер, снегопад

„Это антициклон по имени Юрген, который достиг нас в своей северной, более спокойной и сухой части. Но система циклонов, расположенная на северо-западе, усилится на севере, там развернутся новые циклоны, более бурные.
Уже сегодня вечером до нас дойдет циклон Лидия с системой атмосферных фронтов, ночью через Литву пройдет теплый атмосферный фронт, он принесет небольшой дождь, туман и мглу, днем холодный фронт будет нулевым, лишь на короткое время с более сильным ветром. Но все же с юга дует довольно теплый воздух. После несколько более засушливого четверга в пятницу и субботу штормовую (на побережье и сильно штормовую) погоду принесет еще один циклон, который уже приближается к Балтике и Литве. С субботы с севера подует значительно более холодный воздух. Дождь смешается с мокрым снегом.
Ночью небольшое похолодание на северо-востоке грозит утром гололедом. Так что длинные выходные сулят немало неприятных испытаний. Будьте осторожны и внимательны при планировании поездок или работы. По текущим данным, начало следующей недели будет более спокойным, но все же бурным. Почти весь октябрь дарил теплую погоду золотой осени. Хотя прощание не будет очень дружеским, но бывало и хуже“, — сообщает синоптик Эльвира Латвенайте.
Пятница, 1 ноября дождь, обильный в течение дня, вечером в северо-восточных районах может пойти мокрый снег. Ветер ночью западный, днем - западный, северо-западный 9-14 м/с, порывами до 17-20 м/с, на побережье порывы до 21-25 м/с. Ночью 5-8°С, на побережье 9-11°С, днем 9-14°С.
Суббота, 2 ноября кратковременные смешанные осадки, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывами до 16-21 м/с, на побережье ночью до 25 м/с. Ночью - плюс 1-4°С, на побережье плюс 5-7°С, днем плюс 4-7°С.
Воскресенье, 3 ноября осадки кратковременные, ночью преобладает снег. Ночью гололед. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный 7-12 м/с, порывами 15-17 м/с. Ночью минус 2 плюс 2°С, на побережье плюс 3-5°С, днем плюс 4-7°С.
В понедельник, 4 ноября, ночью небольшие осадки, днем существенных осадков нет. Ночью гололед. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывами до 15-17 м/с. Ночью минус 3 плюс 1°С, днем плюс 3-8°С. Вторник, 5 ноября без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Ночью - 0 плюс 3°С, днем - плюс 6-11°С.
Долгосрочные прогнозы
„Золотая осень в этом году длилась дольше, но, судя по всему, она закончится на этой неделе“, — написал в понедельник в Facebook климатолог дос. Гинтаутас Станкунавичюс, поделившись традиционным мировым обзором погоды и прогнозами. Синоптик отметил, что даже на этой неделе в Литве может быть мокрый снег. Г. Станкунавичюс также поделился долгосрочным прогнозом погоды.
„Золотая осень в этом году длилась дольше, но, судя по всему, она закончится на этой неделе“
Говоря о погоде в Литве в ближайшие дни, климатолог сообщил, что стабильная погода в Литве продержится до четверга. По его словам, температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем 7-13 градусов тепла, побережье может прогреться еще на градус, вероятность сильных осадков низкая. Но в конце этой рабочей недели все может измениться, написал Г. Станкунавичюс в Facebook.
„Сильный шторм с дождем должен достичь берегов Литвы (согласно сегодняшнему прогнозу) во второй половине дня четверга, пятницы. Далее порывы юго-западно-западного ветра достигнут 20-25 м/с, в других местах прогнозируется, что и порывы ветра, и его средняя скорость будут ниже. В субботу направление ветра сменится на северо-западное, сила порывов ветра на побережье останется такой же, давление увеличится, и резко похолодает. Хотя существенных осадков не прогнозируется, в субботу кое-где уже может появиться мокрый снег, наибольшая вероятность - в северной части Литвы.
В воскресенье в Литве вновь усилится западный ветер. В воскресенье вечером и утром минимальная температура воздуха местами опустится до 0 градусов“, - написал климатолог. Он также добавил, что с понедельника погода снова станет теплее и суше.
Согласно долгосрочным прогнозам погоды, ноябрь будет немного теплее нормы, но в конце первой декады прогнозируется временное похолодание. „Первая половина ноября, по прогнозам, будет более сухой, чем обычно, а вторая половина - более влажной“, - написал в Facebook климатолог Г. Станкунавичюс.