С приближением длинных выходных нас ждут неприятные испытания: шторм, сильный ветер, снегопад

„Это антициклон по имени Юрген, который достиг нас в своей северной, более спокойной и сухой части. Но система циклонов, расположенная на северо-западе, усилится на севере, там развернутся новые циклоны, более бурные.

Уже сегодня вечером до нас дойдет циклон Лидия с системой атмосферных фронтов, ночью через Литву пройдет теплый атмосферный фронт, он принесет небольшой дождь, туман и мглу, днем ​​холодный фронт будет нулевым, лишь на короткое время с более сильным ветром. Но все же с юга дует довольно теплый воздух. После несколько более засушливого четверга в пятницу и субботу штормовую (на побережье и сильно штормовую) погоду принесет еще один циклон, который уже приближается к Балтике и Литве. С субботы с севера подует значительно более холодный воздух. Дождь смешается с мокрым снегом.