С поста уходит глава выставочного центра Litexpo

В пресс-релизе сказано, что Сакалаускас уходит по личным причинам. 27 февраля заявление директора приняло правление Litexpo. Пока будет проходить конкурс, правление назначило ВРИО главы Litexpo Владиславаса Терёшинаса (глава отдела обслуживания Litexpo).

"Благодарю правление за оказанное мне доверие, однако я решил больше внимания уделить пению и творческой деятельности, а позже хочу испытать себя и в других видах деятельности", – пояснил Сакалаускас.

"Йонас принес в компанию оригинальные идеи, побуждал команду взглянуть на эту сферу под другим углом. Желаем ему успехов в новых вызовах", – сказала председатель правления Litexpo Рамуте Рибинскайте.