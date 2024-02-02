С понедельника жителям будут выдавать больше оранжевых пакетов

Новый порядок сортировки действует в столице с 1 января 2024 года.
До сих пор жителям выдавали по 1 упаковке оранжевых пакетов. Те жители, которые уже взяли одну упаковку пакетов и контейнер, смогут получить еще по 2 упаковки пакетов.
Напомним, что жители должны сортировать недоеденную пищи, очистки от овощей и фруктов, яичную скорлупу, кости, чайные пакетики и заварку, кофейную гущу и т.д. Заполненные оранжевые пакеты надо надежно завязать и бросить в общий контейнер.
Литва приняла директиву ЕС, требующую сортировать пищевые отходы. Подробности о новом порядке можно найти здесь https://atliekuetiketas.lt/
"Всего на одно домашнее хозяйство полагается 4 упаковки таких пакетов в год, это 100 оранжевых пакетов", – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.
За почти два месяца жителям Вильнюса раздали 93 000 комплектов для сортировки пищевых отходов (это 30% от общего количества).