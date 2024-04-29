2024.04.29 08:53

С понедельника закрывается пандус к терминалу вылета Вильнюсского аэропорта

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uoste keičiasi eismo tvarka
Vilniaus oro uoste keičiasi eismo tvarka
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.

С понедельника для автомобилей навсегда закрывается уже ставшая символом Вильнюсского аэропорта эстакада (пандус) в сторону нынешнего терминала вылета.

Пользоваться ею по-прежнему смогут пассажиры, передвигающиеся пешком, а к терминалу вылета по-прежнему сможет подъезжать только служебный транспорт и транспорт, обслуживающий пассажиров с индивидуальными потребностями.

Более подробно изменения будут представлены на пресс-конференции в понедельник. Сообщается, что текущая реконструкция схемы движения в Вильнюсском аэропорту, которая напрямую связана с открытием в начале следующего года нового терминала вылета, приводит к важным и необходимым изменениям в подходах к воротам столичного аэропорта.

В прошлом году завершились работы по монтажу основных конструкций здания в строящемся новом терминале Вильнюсского аэропорта – на этапах текущего года работы уже ведутся внутри терминала. Как заявил министр транспорта Марюс Скуодис, новый терминал позволит Вильнюсскому аэропорту обслуживать вдвое больше пассажиров.

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